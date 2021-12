¿LAS FOTOGRAFÍAS DIGITALES, SE «REVELAN»?

Hace años, décadas, la mayoría de quienes somos fotógrafos y de quienes son aficionados a la fotografía, utilizamos cámaras digitales en lugar de las viejas cámaras analógicas (a rollo). De todos modos, quedan algunos colegas que siguen utilizando cámaras analógicas y es respetable (aunque no lo entendemos).

Pero la fotografía digital, para muchos (me incluyo), finaliza o termina en el procesado de las imágenes (edición). Ya que las computadoras nos proveen de diversos programas de edición de imágenes que nos pueden «salvar» o ayudar a mejorar las fotografías en muchas ocasiones. Por supuesto que pensamos que, como todo en la vida, no es bueno abusar de ello.

A pesar de estos avances, seguimos leyendo y escuchando a algunos/as que hablan de «revelar» las fotografías digitales. Vamos a ver qué significa «revelar»:

El diccionario de la RAE dice que revelar (con V), en su acepción relacionada con la fotografía, significa: »Hacer visible la imagen impresa en la placa o película fotográfica».

«Procesar» significa: »Someter datos o materiales a una serie de operaciones programadas», y ésa si parece que es la definición más cercana para cuando procesamos (editamos) nuestras fotografías digitales.

Entonces si nosotros hacemos fotografías digitales y luego las vemos en una pantalla LCD (ya sea de la propia cámara o un TV, etc.) o si pasamos las fotografías a una computadora para procesarlas, no se denomina «revelar», sino procesar, editar. Porque lo que podemos hacer con las fotografías en una computadora es modificar los parámetros de exposición, temperatura de color, eliminación de ruido, definición del contraste, color, saturación, nitidez, podemos cortar parte de la imagen, podemos incluso pasar una fotografía color a blanco y negro, etc. Y allí «no se hace visible la imagen impresa en una placa o película fotográfica», sino en una computadora e incluso también desde un teléfono celular inteligente (smartphone).

¿Por qué algunos/as dicen revelar?

Hay algunos fotógrafos que hablan de revelado digital. Algunos creen que puede ser más lindo y romántico y de alguna forma se conserva la idea de que la fotografía digital tiene mucho de lo que la fotografía analógica tenía y eso es verdad, pero no en el tema de «revelado» y «procesado».

También algunos/as creen que está mal que alguien procese, retoque, etc. sus fotografías y no es algo de lo que nadie deba avergonzarse, muchas veces se logran resultados mejores que las fotografías originales. Por supuesto que hay cierto tipo de fotografías que deben quedar tal cual, como el caso de fotografías de prensa, policiales o de peritajes de seguros.

Y quien redacta esta nota cree que no es bueno editar demasiado una fotografía, que no queda bien modificar mucho la temperatura color, etc., lo mejor (para mi) es que la fotografía muestre lo que se veía en el momento y no procesar tanto una imagen que el cielo en vez de celeste nos quede rojo, por poner un ejemplo. O que una persona de 90 años, quede con la piel como un bebé de 15 meses (sin arrugas). Para mi, las fotografías deben ser el retrato de una realidad que pasó en el momento de apretar el disparador.

Por supuesto, que cada uno llame a las cosas como desee, esta nota solo es una manera de informar que en este mundo de hoy, la mayoría de los que utilizamos cámaras fotográficas, lo hacemos con cámaras digitales y debemos adecuarnos a lo que se llaman nuevas tecnologías, que ya no son tan nuevas.

Como fotógrafo inicié el camino de la fotografía digital luego de abril del año 2001.-

Carlos Ruy Zampini Barrera

Foto Zampi HD.-

Fotos de esta nota: Una imagen de internet de un equipo de laboratorio de revelado Blanco y Negro y un programa de edición (Photoshop) procesando una fotografía.-