“Las drogas se deben regular como se regulan los medicamentos»

Lo dijo el médico toxicólogo del Hospital Gutiérrez, Héctor Berzel, que cuestionó la actual ley de salud mental y de drogas, y sostuvo que «hay que trabajar sobre la prevención y tratamiento (de adictos) por fuera del narcotráfico».

El médico toxicólogo del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, Héctor Berzel, se refirió este viernes a la intoxicación por cocaína en la localidad bonaerense de Loma Hermosa: «Todos sabemos que hay adictos y que hay venta de drogas por todos lados. Yo no sé lo que pasó porque hay información que la tienen sin decirla, aún no sabemos la sustancia que tiene la cocaína que se ha consumido, y eso llama la atención poderosamente».

«Personalmente creo que esto es uno de esos momentos que hay que aprovechar como un punto de inflexión, porque al fin y al cabo somos los médicos los que recibimos estas cosas, y esto es algo que roza las más altas esferas del poder en la Argentina», consideró Berzel.

Al ser consultado por las consecuencias del consumo habitual de cocaína, el médico planteó que «el hecho de que, como se dijo, nunca se haya visto esto en forma masiva, no quiere decir que esto no suceda todos los días y en cantidades mucho mayores que esta cantidad de gente. No digo que cada día haya 20 muertos por intoxicación con cocaína, pero esto es una cosa de todos los días, no en cantidad así o por contaminación de cocaína, pero los cocainómanos se mueren, están gravemente enfermos, tanto psíquica como física y socialmente, es una tragedia que nuestra sociedad y la Argentina especialmente está pasando muy fuertemente. Están los chicos del paco, la cocaína, el consumo de drogas sintéticas. No es cierto que esto nunca se vio».

Asimismo, Berzel consideró que «es necesario cambiar la ley de salud mental». En ese marco, recordó que ayer, al menos dos de las personas que fueron internadas por consumir cocaína adulterada y luego recibieron el alta, volvieron a consumir. «Entonces -indicó- la ley de salud mental impide la internación compulsiva y el paciente se va cuando quiere. Y así, ¿hasta dónde lo protegemos? No lo protegemos de nada. Y si a eso agregamos la ley de drogas, la 23.737, que aún no la pudimos modificar y que sigue penalizando al pibe que anda en la calle con dos porros, la verdad es que estamos haciendo todo mal. Defiendo la democracia, pero es hora de que crezcamos como democracia. Es una ley que podría modificarse rápidamente. Desde mi punto de vista, la marihuana debería ser legal, y me hago cargo de lo que digo».

En ese sentido, especificó que «las soluciones no existen, en medicina y adicciones, lo que existe es el trabajo permanente. Yo no estoy de acuerdo con el consumo y no promuevo, pero me queda claro que los años de prohibición que llevamos adelante con la marihuana al menos, no nos sirvió para nada, al contrario. Y con el resto de las drogas lo que hay que hacer es poner recursos en manos del adicto para que pueda dejar de consumir o consumir responsablemente. Pero estamos en una sociedad hipócrita».

Por último, cuestionó lo que la Policía y políticxs no dicen frente a las cámaras: «¿Nadie sabía que se vendía droga? En diez minutos encontraron el búnker. Y ¿por qué mostraron la cara del señor este en todos lados? Es un perejil. Este hombre había estado preso y lo liberaron ¿Nadie sabía? Hay complicidad policial y política. ¿Dónde estaba el ministro de Seguridad bonaerense (Sergio Berni) en todo este tiempo. Y aclaro que no soy partidario de la oposición al gobierno».

«Mi cuestionamiento es como ciudadano, los pibes se nos mueren todos los días. Es increíble que tras más de 48 horas no se sepa con qué estaba adulterada la cocaína», volvió a cuestionar y concluyó: “Las drogas se deben regular como se regulan los medicamentos. No digo que se legalice la cocaína, pero sí hay que trabajar sobre la prevención y tratamiento por fuera del narcotráfico».

Nota gentileza de Infonews.-