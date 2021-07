«La X no rompe lo binario sino que lo institucionaliza» expresó Demián, varón trans no binarie ante Infonews

POR ROCÍO BAO para Infonews.

A raíz del decreto presidencial 476/2021, se incorpora al DNI la posibilidad de inscribirse con una X en caso de no identificarse con ser varón o mujer cis. Personas trans y no binarias compartieron su postura a Infonews.

Una medida histórica en materia de género fue anunciada este miércoles por el Gobierno nacional. Se trata de la incorporación en el Documento Nacional de Identidad (DNI) de una tercera opción que implica que las personas que no se identifican dentro del binarismo varón/mujer puedan hacerlo con una X. La medida fue celebrada pero también cuestionada dentro del colectivo LGBTIQ+.

Con esta iniciativa, oficializada hoy a través del Decreto 476/2021, Argentina se transforma en el primer país de Latinoamérica en reconocer identidades no binarias. El decreto dispuso que el Registro Nacional de las Personas (Renaper) «deberá adaptar las características y nomenclaturas de los DNI y de los Pasaportes que emite, con exclusividad, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Nº 26.743», en referencia a la ley de identidad de género aprobada en la Argentina el 24 de mayo de 2012.

Adiós al prefijo de género: el CUIL será no binario Dentro de la comunidad, diversas voces se alzaron sobre esta nueva medida y conversaron con Infonews al respecto. Manu Mireles, docente en la UBA y en la UNTREF y activista no binarie sostiene que «el decreto es un gran avance en términos de la posibilidad del acceso a derechos, particularmente para aquellas personas que nos percibimos por fuera del binarismo. Amplía el debate, que es súper amplio y genera distintas posturas, así que sin dudas es una gran celebración y seguimos discutiendo y construyendo esa sociedad que queremos, esa sociedad sin campos obligatorios, que reproduzcan desigualdades y violencia estructural”.

“En lo personal -amplió Manu- nunca creí que iba a estar con vida para poder ver algo tan importante como este decreto presidencial. Celebro la decisión del presidente Alberto Fernández y pienso que es la garantía para que muchas personas puedan acceder a un montón de derechos. Además, quiero decir que hay un debate en relación al uso de la X, sin embargo el uso de la X en el DNI refleja la posibilidad de negociación que ha habido en el ámbito internacional, por lo tanto es la mejor nomenclatura que se pudo haber propuesto desde el Ejecutivo en este aspecto”. Y en ese sentido también se manifestó Galaxia, artista no binarie: “Realmente me parece algo muy positivo.

Muchas veces cuando tengo que completar alguna inscripción para algo y te dice ‘masculino/femenino’, pienso que estaría bueno incluir otra opción. Me parece que con esta medida se está visibilizando algo que se está manifestando y está bueno que se tenga en cuenta en ese sentido”.

En contraposición, Demián, varón trans no binarie, tiene una visión diferente, que también engloba otras voces críticas sobre esta implementación: “Esta medida la veo más como una disputa interna dentro del frente, una medida del albertismo/massismo, en un intento de querer arrear toda la cuestión de género hacia el ala más albertista, porque en el fondo no me parece que con este decreto estemos saliendo del no binario, sino que lo institucionaliza, y si estás fuera de eso es como que te dan el ‘changuí’ de que pongas la X”.

¿Cómo será el DNI para personas no binarias? En esa línea, Demián cuestiona: “¿Por qué una persona transexual o no binaria se tiene que someter a que la identifiquen con una X cuando en realidad lo que estamos buscando es que no haya una identificación por identidad de género o sexualidad? Entonces, en ese sentido me parece que se queda a medias. La X no rompe lo binario sino que lo institucionaliza, porque si la única opción que das por fuera del binario es una X, que no significa nada, no es que estás nombrando una identidad, sino que es una doble invisibilización, porque no sos ni varón ni mujer, sos una X”.

Por su parte, C, no binarie, asegura que a raíz de este decreto «se siente que la ley nos legitima».

«Es como un pasito afuera de la no existencia. Ya no pueden decir que no existe. Mi DNI va a decir eso, es como el puntapie para empezar a dar otros debates y moverse con otra soltura, aunque la verdad es que me siento más cómodx pasando desapercibidx porque es muy desgastante el tipo de violencias que uno vive por existir en su ley. Es una paja que todo el mundo asuma que sos mujer y te acomode bajo ciertos estándares y espere ciertas cosas de vos», expresó y añadió: «Te da un respaldo para moverte con menos miedo, como una legitimidad que para uno no existe. Tengo muy en claro que no existo por fuera del espectro de mujer cis para un montón de personas, entonces es algo fuerte y lindo. Me van a seguir viendo así, pero capaz en un par de años no, capaz en un par de años la sociedad tenga otras preguntas y otras inquietudes».

Durante el acto, encabezado por Alberto Fernández en compañía del ministro del Interior Wado de Pedro y la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, se hizo entrega del DNI a tres personas no binarias (Gerónimo Carolina González, Valentine Machado y Lucien Sosa Batisti). Al finalizar, Alberto se dirigió a las voces críticas y aseguró: «Este es un paso que estamos dando, que espero que termine el día en que en el DNI a nadie le pregunten si es hombre, mujer o lo que sea».

