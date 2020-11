La vacunación contra el Covid-19 será obligatoria

El jefe de Gabinete del ministerio de Salud de la Nación, Lisandro Bonelli se refirió a la compra de vacunas Sputnik V a la Federación Rusa. «Es una muy buena noticia, hay que tener cautela y ser prudentes», señaló, y agregó: «Estamos en negociaciones con múltiples laboratorios, no nos cerramos a uno solo».

En declaraciones a El Destape Radio, el funcionario nacional se refirió al proceso de vacunación y dejó en claro que «la vacunación va a ser obligatoria». Sobre ello puntualizó que se está «diseñando una estrategia de vacunación» para los próximos meses.

Asimismo, Bonelli aseguró que el objetivo oficial «es vacunar entre 25 y 35 millones de argentinos y argentinas». También especificó que «la prioridad la van a tener los mayores de 65 años, profesionales de salud y personas de riesgo». Por otro lado, Bonelli expresó sobre la Sputnik V y cualquier otra vacuna que «hasta que no esté aprobada su fase 3, no se puede utilizar en seres humanos». También afirmó que «el gobierno argentino no va a hacer ninguna locura, solo se van a aplicar vacunas que cumplan con todos los ensayos clínicos y fases». Asimismo, el funcionario opinó sobre la cobertura mediática del tema. «Desde los medios y aparte de la oposición, permanentemente hubieron críticas para destruir el accionar del gobierno». Y, por último, dijo que «hay que ser cautos, ojalá la tengamos para fin de año».

Nota gentileza de Infonews.-



