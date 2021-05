La soja continuó subiendo y cerró la jornada por encima de los US$ 610

El precio de la oleaginosa volvió a mostrar su firmeza este miércoles tras el informe de oferta y demanda mundial de granos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

El precio internacional de la soja volvió a mostrar su firmeza durante la jornada tras el informe de oferta y demanda mundial de granos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) al cerrar por encima de US$ 610 la tonelada, casi el doble que un año atrás.

Así, su contrato de mayo, próximo a vencer, avanzó 1,40% (US$ 8,45) hasta los US$ 610,13 la tonelada, mientras la posición julio subió 1,71% (US$ 10, 20) para concluir la sesión a US$ 603,52 la tonelada

De esta manera, la oleaginosa alcanzó su valor más alto desde septiembre de 2012 y se encuentra US$ 40 por debajo del récord que alcanzó ese mismo año, cuando cotizó por encima de US$ 650 la tonelada.

Pese a que todavía la diferencia entre ambos precios es importante, la tendencia ascendente que mostró hasta el momento el poroto puede concluir en nuevo máximo histórico.

Desde principios del corriente año, el precio de la soja trepó 26,1% y sumó unos US$ 126,35 hasta el valor actual.

Si se toma la cotización de hace exactamente un año, el 12 de mayo de 2020, el poroto casi duplicó su valor al marcar un avance del 95,5%.

Sus subproductos acompañaron esta tendencia alcista con un crecimiento en el precio del aceite del 164,48% interanual hasta los US$ 1.513,67 la tonelada y del 56% en el caso de la harina hasta los US$ 497,06 la tonelada.

En la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), la oferta abierta para fijaciones alcanzó los US$ 370 la tonelada sobre el final de la jornada, con la mejor propuesta en pesos ubicándose en $ 34.700 la tonelada.

En su análisis del informe del USDA y el comportamiento de los granos en el mercado de Chicago, la corredora de granos Granar explicó que la suba se dio por «la ajustada relación entre la oferta y la demanda, que seguirá inalterable en lo que resta de la actual campaña y que persistirá en la campaña 2021/2022».

«Así de breve y contundente resulta el fundamento de la tendencia alcista que acerca los precios de la oleaginosa al récord de 650,74 dólares alcanzado a principios de septiembre de 2012», remató la corredora.

Según el informe, Estados Unidos alcanzará una producción de soja en la campaña 2021/22 de 119,88 millones de tonelada, lo cual para el análisis de Granar «resultan insuficientes para hacer frente al consumo interno y a la demanda exportadora, donde China no muestra síntomas de querer reducir sus compras, tanto es así que el organismo elevó su cálculo sobre las importaciones chinas de 100 a 103 millones de toneladas».

Por su parte, el analista de mercados de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), Guido D’Angelo, también hizo hincapié en la alta demanda de aceites vegetales para explicar la suba en el grano.

Según el especialista, «la demanda de aceites vegetales se estima al alza. Se espera una baja muy importante de stocks de aceite de soja a nivel mundial, llegando a mínimos de 11 años».

«En este marco, hay una muy fuerte demanda del subproducto, al mismo tiempo que Estados Unidos piensa en aumentar su stock, reducir sus exportaciones de poroto y destinar más soja al mercado interno, por que los niveles de crushing vienen en niveles muy elevados», agregó D’Angelo.

Desde el sector agroexportador, el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), Gustavo Idígoras, proyectó que los altos precios internacionales podrían mantenerse ante una menor oferta de granos a nivel mundial.

«Teniendo en cuenta que la sequía en América del Sur genera menos oferta, vemos 2021 con precios de la soja muy sostenidos», señaló el dirigente agroindustrial a Télam Radio.

Idígoras remarcó que la mejora en el precio de la soja también muestra firmeza en sus derivados (harina y aceite de soja) que se ha «despegado a nivel mundial».

Télam.-