La senadora Claudia Rucci visitó Roque Pérez junto a Joaquín de la Torre (ex intendente de San Miguel y ex DT de Rugby). Fueron recibidos por la concejala Mónica Forastieri y el ex intendente Hugo Pablo Oreja (Peronismo Republicano). También se reunieron con el ex diputado José «Pepe» Tagliafico y el intendente de Azul Hernán Bertellys.

Visitaron la Casa de Perón de Roque Pérez y recorrieron algunos lugares. En el frigorífico Roque Pérez también se hizo presente el concejal Juan María «Juancho» Cravero.-

Foto IG de Claudia Rucci.-