La red social Facebook lanza Messenger Rooms: La App que vincula a WhatsApp para competir con Zoom

La aplicación sirve para realizar videollamadas grupales mediante un enlace de invitación, por lo que cualquiera puede unirse, incluso si no tienen una cuenta de Facebook.

Facebook anunció el viernes Messenger Rooms, la respuesta de la empresa de Mark Zuckerberg a Zoom.

Usando Messenger Rooms podrás crear salas de videoconferencias e invitar personas mediante un enlace de invitación que puedes compartir, por lo que cualquiera puede unirse a tu videollamada, incluso si no tienen una cuenta de Facebook. Estas videollamadas tendrán capacidad para conectar hasta 50 personas al mismo tiempo y el primer gran detalle es que no tendrá límite de tiempo (Zoom permite 40 minutos en su forma gratuita).

Las llamadas de Messenger Rooms se pueden iniciar en Facebook desde el feed de noticias, en los grupos o dentro de eventos. Pero esto no termina aquí, ya que también se podrá vincular WhatsApp. Según el portal WaBetaInfo, en la App de mensajería se agregará un acceso directo en la pestaña Llamadas y una vez que todos los contactos hayan aceptado se redirigirá a la plataforma Rooms.

