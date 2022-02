LA PANDEMIA SIGUE: 236 FALLECIDOS Y 18.573 CONTAGIOS. CUIDATE, CUIDANOS!

Vemos con asombro muchas actividades que se hacen como si la pandemia solo fuera un mal recuerdo. Gente «pegada» unos con otros, sin barbijos y de utilizar alcohol, ni hablemos. Muchísimas cosas en donde al parecer los protocolos se han ido de vacaciones.

Estamos cansados de los cuidados, por supuesto, pero la pandemia aún no ha terminado y prueba de ello son estas 236 personas que murieron a causa del coronavirus. Repetimos una vez más, no son solo números, son personas que han dejado una familia sin su presencia, personas que tenían sueños, futuro y que hoy ya no están.

Comerciantes: Les pedimos que vuelvan a colocar en sus negocios o empresas, los cartelitos de «ingrese con barbijo y que se mantenga la distancia social». Y a todos les pedimos que por favor cuando ingresen a un sitio cerrado, o cuando estén al aire libre a menos de 2 metros de otras personas, que se pongan sus barbijos y que cumplan y hagan cumplir esos protocolos, protocolos que jamás se informó que caducaron , porque siguen vigentes. La pandemia sigue y no discrimina a nadie.

Los datos de hoy:

Otras 236 personas murieron y 18.573 fueron reportadas con COVID-19 en Argentina hoy con lo que suman 124.585 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 8.766.174 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó hoy el Ministerio de Salud.

La cartera sanitaria indicó que son 1.884 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos en el sector público y privado, para todas las patologías, de 44,6% en el país y de 42,2% en el Área Metropolitana de Buenos Aires.