La pandemia no pasó, pero el relajo es notable.

No solo las fiestas donde los pibes y pibas llegan sin barbijo, todos juntos y casi pegados. No solo en un bar donde anoche (mejor dicho hoy a las 2 de la mañana), vimos mucha gente afuera y junta, incluso llegando a ocupar casi la mitad de la calle. Ni hablar a los que vimos caminando juntitos.

Pero cuidado, ojo aquellos que aprovechan toda ocasión para hablar mal de nuestros adolescentes, porque no solo son los pibes y pibas los que se relajaron mal, muchos adultos también. Incluso hubo adultos mayores que se contagiaron Covid-19 por jugar a las cartas juntos.

Personalmente quienes hacemos este medio, vemos con frecuencia que muchos laburantes de una empresa que los lleva y trae en colectivos particulares, se bajan sin barbijos, lo que nos hace pensar que también están dentro del vehículo (todos juntos) sin barbijo.

Y no es que somos «buchones», si lo fuéramos, publicaríamos las fotografías de esto que estamos diciendo, pero la intención no es mandar al frente a nadie, sino que todos tomen conciencia de que el virus está y que ahora hay otras cepas del virus en Europa y que seguramente llegará a este país.

En síntesis, los cuidados y la distancia social: al carajo! Y eso que estamos en DISPO (distanciamiento, social, preventivo y obligatorio), pero parece que nadie o pocos, le dan bola.

Entendemos que están cansados, que la pandemia los hartó, como nos hartó a nosotros también, pero lejos de haber terminado, el virus sigue entre nosotros. No nos relajemos tanto, sigamos con los cuidados, sigamos cumpliendo los protocolos.

El virus no es joda, no discrimina. Tomarte una lata de cerveza o un vino no te hace inmune al Covid, ser pendex o jovato, tampoco.

Por favor, basta de relajo!!!

LA PANDEMIA NO PASÓ, NO SEAMOS TAN BOLUD@S!!!



