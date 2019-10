La Nueva Generación, el festival de música emergente que copa Córdoba

El festival se dividirá en cuatro días con diferentes propuestas y eventos:

Día 1 y 4 (viernes 15 y lunes 18).

Habrá conferencias con profesionales de la música, como productores, mánagers y referente históricos de la industria discográfica. La entrada es gratuita pero con cupos limitados.

Día 2 (sábado 16).

El Festival abre sus puertas de manera gratuita (cupos limitados) y vas a poder disfrutar de 6 horas de música con un importante Line up de artistas: Eli Almec, Valdes, Peces Raros, Ainda Duo, 1915, Bandalos Chinos, Indios, Juan Mango, Bimbo &Custodio, She Teiks, Hipnótica, Arquero, El Zar.

Día 3 (Domingo 17).

Se esperan 12 horas de recitales ininterrumpidos: Babasónicos, Duki, Wos, Usted Señalemelo, El Kuelgue, Ca7riel & Paco Amoroso, Miss Bolivia, Dante Spinetta, Louta, Juan Ingaramo, Bizarrap, Acru, Nicki Nicole, Conociendo Rusia, Emme, Chita, Huevo, Lara91K, HTML, Florian, Malena Villa, Chacal, Six Sex, Kiddo Toto, Fluos, Rip Gang (Dillom, Quentin, Carrey, Muevejoven, Saramalacara, Taichu, Oddmami)

¿Qué es «La Nueva Generación»?.

El festival LNG surgió hace cinco años a partir de un grupo de amigos cuya pasión por la música los llevó a reunirse buscando la idea de ser visibilizados y ganarse un lugar en la escena musical. En 2016 unos mil espectadores asistieron al Club Paraguay. Las dos ediciones siguientes se realizaron en el Hipódromo del Jockey Club de Córdoba con tres mil personas en 2017 y diez mil en 2018.

“Quedamos sorprendidos de la cantidad de gente que fue a la primera, habrán sido unas 800 personas y para ese momento era un montón. Estuvo tan bueno que el siguiente año lo hicimos otra vez en conjunto con la escena nacional, que también empezó a crecer”, cuenta a RatingCero.com Eric Davis, uno de los mentores del festival.

Cierto es que pare ese momento había un sinfín de festivales musicales en Argentina pero ninguno de ellos reunía a este grupo de artistas con un sonido diferente que cada vez está más en auge. “Esta nueva generación es lo máximo. Argentina está teniendo un nivel increíble en relación a otros países, un nivel espectacular de creatividad, la escena nacional se está moviendo y eso me pone muy contento”, analiza Eric.

Al mismo tiempo, el evento busca romper con la centralización de Capital Federal y apuesta a Córdoba, provincia en la que nació Eric cuando ideó todo por primera vez. “Hoy el festival me excede, simplemente soy el que le toca organizarlo. La escena nacional que soñamos alguna vez ya tiene forma y ya no es de nadie”, reconoce su creador.

Lxs Familia, la verdadera nueva generación.

Lxs Familia llegaron al festival con una beca tras ganar la Bienal, una plataforma de promoción del arte joven de la ciudad de Buenos Aires. Para “La Nueva Generación” adelantaron van a presentar dos temas nuevos y el single “No me dejes solo”.

“Es buenísimo que se le dé oportunidad a los jóvenes. Hay mucha gente conocida que no es tan buena, y gente no conocida que sí lo es. Es bueno que se noten los talentos de aquellos que no tienen tanta visibilidad”, coinciden Poggy, Persse y Dala, los tres integrantes.

De este tipo de festivales, Lxs Familia rescatan la importancia de “rodearse de los artistas que uno escucha y admira” y entre sus favoritos nombraron a Dante Spinetta, Catriel y Paco, Chita. Babasónicos y Duki. M1.-