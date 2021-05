La Mole Moli ¿diputado?: «En el Congreso tiene que haber un negro»

El exboxeador Fabio «La Mole» Moli recibió un ofrecimiento que lo tienta: integrar una lista para las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) como precandidato a diputado nacional por Córdoba. Si bien aún no dijo que sí, está pensando la propuesta porque considera que “la gente tiene hambre, no llega a fin de mes, hay que acomodar eso”.

En diálogo con el diario La Voz, el hombre reveló que el partido Alianza Federal Córdoba lo quiere como integrante de su boleta de las Paso. El espacio está compuesto por políticos de diferentes orígenes. La lista de senadores la encabeza el peronista Jorge Humberto Cecconello, presidente de la Cámara de Gestores, y la de diputados, Ariel Trinkette Luque, actual Secretario de Salud Laboral CTA de los Trabajadores.

“Si me preguntás qué proyectos tengo para la gente en este momento, ni uno. Lo que sí te puedo decir es que esta es una alianza federal donde hay radicales, donde hay peronistas, y que vamos a laburar para las necesidades de la gente”, contó al periodista Juan Leyes.

Actualmente, Moli está trabajando de albañil. “Estoy pegando ladrillos a cagarme”, describió sobre su labor, alejado de los medios después de haber competido en los certámenes de baile y canto de Marcelo Tinelli.

“Lo único que le puedo decir yo a la gente es que en el Congreso tiene que haber un negro que levante la mano y diga ‘no, pará, pará, esto no es así’. No voy a ser mano de yeso, voy a levantar la mano pensando en la necesidad de la gente”, manifestó.

El exboxeador anticipó que antes de tomar la decisión de meterse en el barro político lo hablará con sus hijas y sus hijos. «Los hijos lo sufren, entonces yo por ahí sé que me estoy metiendo en otro quilombo donde sacan la peor mugre de uno, las cosas buenas no la sacan, porque cosas buenas tengo el 98 por ciento”, advirtió. Sin embargo, las tratativas estarían avanzadas. “La conversación está, no está firmado todavía, estamos ahí», anunció.

Su candidatura sería en principio polémica dado que Moli fue denunciado en 2019 por violencia de género por parte de su esposa Marta Galiano. En aquel momento, la mujer lo acusó de haberla golpeado ante el Polo Integral de la mujer de la localidad cordobesa de Alta Gracia. Finalmente, la Justicia determinó que él llevara una tobillera electrónica para que no se acercara a su pareja y dispuso una orden de restricción.

