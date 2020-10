La Justicia no dio lugar al desalojo en la estancia de la familia Etchevehere

El juez Raúl Flores recomendó a lxs parientes llegar a una «reconciliación» y no sacará al Proyecto Artigas de la propiedad. El exministro de Agroindustria del macrismo advirtió que apelará y que no se irá de la puerta del campo.

El juez de garantías de la Paz, Raúl Flores, no dio lujar al desalojo en la Estancia Casa Nueva, en Entre Ríos, la propiedad en conflicto de la familia Etchevehere. Según el fallo, recomendó a lxs parientxs llegar a una «reconciliación». De esta forma no sacó del lugar a lxs campesinxs de la economía popular que integran el Proyecto Artigas, que lidera Dolores Etchevehere.

Nota gentileza de Infonews.-



