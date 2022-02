La izquierda marcha contra el acuerdo con el FMI

Bajo la consigna «Las estafas no se pagan»; partidos de izquierda, movimientos sociales y espacios sindicales se manifiestan contra el intento de solución a la deuda contraída por Mauricio Macri.

Los partidos que integran el Frente de Izquierda Unidad (FIT-U), junto a más de 100 organizaciones sociales y gremiales, marchan a Plaza de Mayo para repudiar el acuerdo alcanzado entre el Gobierno nacional y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La movilización se desarrolla desde horas de la tarde en la intersección de Avenida de Mayo y 9 de Julio y de ahí se marcha hasta Plaza de Mayo.

De la convocatoria participan, entre otros, la diputada del FIT Unidad, Myriam Bregman, quien afirmó que la marcha será «contundente» y cuestionará que, con el actual acuerdo, «se está convalidando la estafa macrista», en referencia al préstamo que esa gestión contrajo en 2018 por 44.000 millones de dólares.

Una de las personalidades que se suma a la movilización es la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nora Cortiñas, quien convocó a la movilización «para repudiar cualquier actitud de pagar y tener acuerdo con una deuda que no tenemos, una deuda infame, una deuda que es una estafa”.

Dijo también Norita que “las estafas no se pagan; las estafas son contra el pueblo y nosotros no tenemos por qué pagarles lo que no debemos». «El país está muerto de hambre. En las provincias se mueren niños porque no reciben alimentos.

¿Vamos a pagar lo que no debemos con el hambre del pueblo? No es posible. No lo permitiremos. No hay acuerdo que valga. Que investiguen la deuda y demuestren al pueblo quién recibió el dinero, en qué se fue, cómo se fue, quién lo fugó y por qué tenemos tanto hambre en Argentina.

¿Por qué siguen con el extractivismo, extrayéndole a la tierra las riquezas para regalárselas a los de afuera?”, completó.

