La intensa y breve historia del Movimiento Evita

Nota de Alba Silva para Infonews:

El autor del libro «Historia del Movimiento Evita», dialogó con Infonews sobre el espacio político que ganó la calle y también importantes espacios en el poder político.

Con el ojo del investigador académico y la sensibilidad de quien conoce en profundidad las claves de las organizaciones sociales, más conocidas como “piqueteras”, Francisco Longa historiza al Movimiento Evita, un actor imprescindible en el escenario argentino.

En torno al «movimiento popular más grande de América Latina después del Movimiento de los Sin Tierra (MST) de Brasil” según un encumbrado dirigente del Evita, el libro de Longa revisa la estructura, objetivos y comportamientos de la organización en poco más de 250 páginas.

Editado por Siglo XXI la “Historia del Movimiento Evita, la organización social que entró al estado sin abandonar la calle” intenta explicar las conductas y posicionamientos de un colectivo que decidió llevar el nombre de Eva Perón identificada por muchos como un gran revulsivo político, uno más, del peronismo, ese maldito que se niega a morir o desaparecer.

El trabajo de Longa contiene entrevistas a sus principales dirigentes entre los que se destaca Emilio Pérsico, fundador y referente, trabajador incansable que en los últimos años estableció alianzas con organizaciones de otro cuño ideológico que no hizo más que fortalecer el reclamo de un sector que de otra manera se ahogaría en la miseria y la marginación.

Longa contestó unas preguntas de Infonews sobre el libro.

Infonews:¿Qué nos dice el libro sobre el Movimiento Evita y el papel de los movimientos sociales en las últimas décadas?

Francisco Longa: Lo más destacado es que el Evita, tras su paso por la década kirchnerista, cambió profundamente y logró algo que no es muy frecuente en un movimiento: amplió sus bases y sus construcciones barriales, pero además generó políticos profesionales y legisladores nacionales y provinciales que le respondían. Además aprendió a elaborar política públicas. Pudo penetrar en los barrios, pero también adquirió las astucias de la rosca política, de las negociaciones propias del mundo de la política tradicional. Esto lo llevó también a aliarse con dirigentes que en otros momentos había denostado fuertemente, pero asumen que deben tener ese nivel de pragmatismo en pos de que el movimiento crezca. Además, hizo todo eso fomentando una ‘identidad plebeya’ entre sus filas que a esta altura ya no importa cuánto de eso hay o no en la composición del Evita: lo que importa marcar es que sus militantes están convencidos que los que mejor representan a ‘los negros’ y a ‘los humildes’, son ellos. De esa manera logró una ‘institucionalización en movimiento’, es decir penetrar en el palacio, y seguir teniendo a la calle como lugar de visibilización.

Sobre la segunda parte de tu pregunta, creo que lo que muestra el libro es que hoy las organizaciones sociales son una realidad que llegó para quedarse. No sé si “los une el espanto más que el amor”, pero lo cierto es que hoy Estado y Movimientos sociales se necesitan uno a otro.

¿A qué voy? Para cualquier organización social (el Evita, la CCC, el Darío Santillán) es indispensable contar con los recursos y con los programas estatales para sobrevivir como actores relevantes en las barriadas. Pero el Estado también necesita a las organizaciones: en los territorios profundos, si no fuese por la red de contención, de solidaridad y de acción cotidiana que sostienen los movimientos, gran parte de las políticas públicas no llegarían. Entonces claro que le sirven: cuando los movimientos permiten el protagonismo “desde abajo” en sus filas, diría que son muchas veces los vehículos para que los derechos del Estado se efectivicen.

In: ¿Los movimientos sociales inciden en el escenario político?

FL: Los movimientos sociales son hoy un actor central, eso es innegable. A la hora de definir el escenario político, las roscas de palacio no son lo único. También está el poder en los territorios, la capacidad de movilización, etc. Desde 2016 que las organizaciones de la Economía Popular, como la CTEP y el Evita entre otras, vienen marcando agenda y ganando reivindicaciones. El macrismo logró unificar en la agenda social a prácticamente todos los movimientos sociales del país: desde los maoístas hasta los de la izquierda independiente pasando por los peronistas, todos salieron a la calle juntos para repudiar la política económica y social de Cambiemos.

Aunque cuando se acerca la coyuntura electoral las divisiones entre los movimientos se intensifican: pero cada cual disputa y negocia para avanzar en los ámbitos electorales que mejor siente que los representan. En ese sentido el Evita también tuvo capacidad de negociar cargos en las listas electorales.

In: ¿Qué te pareció el ataque de Jorge Lanata a Juan Grabois y, por extensión, a los movimientos sociales’

FL: La denuncia de Lanata me parece de manual: es el poderoso que desde la comodidad de la cámara de TV denuncia al más débil. Su informe reproduce una serie de lugares comunes absolutamente prejuiciosos, que niegan la realidad, la tergiversan y sólo apuntan a estigmatizar a un sector vulnerable. Los movimientos populares, al igual que los partidos políticos tienen diversos mecanismos para organizarse, sustentarse y sobrevivir. En general esos mecanismos son democráticos, decididos por los propios miembros del movimiento.

A Lanata le propondría que haga un informe sobre los aportantes truchos del PRO o más fácil aún, le podría preguntar a los diputados de Cambiemos cómo financian a su partido. En toda organización política y social hay aportes voluntarios de sus miembros para financiar las estructuras. Los partidos políticos tienen militantes rentados y su sueldo suele salir de las arcas de los puestos estatales que ocupan sus dirigentes. Por lo tanto las iniciativas de Lanata me parecen de una bajeza absoluta, propia de aquel que cuenta con el aparato mediático y judicial más poderoso del país, y difama a una organización social que con mucho esfuerzo, y seguramente con aciertos y errores, busca mejorar la vida de los sectores más postergados.-

