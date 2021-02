La industria de las reuniones, muy cerca de la reapertura

A partir del lunes 1º de marzo las exposiciones y congresos podrían volver a realizarse en Buenos Aires. El Gobierno porteño se comprometió a autorizar el protocolo para la realización de eventos en recintos cerrados.

Lo mismo está sucediendo en Rosario, Mendoza, Córdoba, San Miguel de Tucumán y Mar del Plata. La buena noticia llega a pocos días de que se cumpla un año de la suspensión total de la actividad. Y con una industria, multiplicadora de las fuentes de trabajo, a punto de colapsar. Cómo será el camino hacia la “nueva normalidad”.

La actividad ferial y la organización de congresos lleva 353 días suspendida en todo el país y 346 días en la ciudad de Buenos Aires. El aislamiento obligatorio, impuesto por el Gobierno nacional el 20 de marzo de 2020, arrancó casi al mismo tiempo que el calendario ferial y tuvo un efecto devastador. Durante el 2020 se pudieron realizar 41 exposiciones. ExpoAgro tuvo que adelantar un día el cierre y las ediciones otoño de Expo Cafira y de la Exposición Internacional Presentes debieron bajar la persiana dos jornadas antes de lo previsto. A lo largo del año hubo suspensiones inéditas, como la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires o la Exposición Rural. Hoy, después de un año de cierre, los recintos porteños podrían, finalmente, abrir sus puertas. El Gobierno porteño estaría a punto de firmar la autorización para reanudar la actividad desde el lunes 1° de marzo. La vuelta se haría, como en el resto de las industrias habilitadas, bajo estrictos protocolos de funcionamiento.

La noticia fue confirmada por el Buenos Aires Convention and Visitors Bureau (BACVB) y la Asociación Argentina de Organizadores y Proveedores de Exposiciones, Congresos, Eventos y Burós de Convenciones (AOCA) en una conferencia de prensa virtual. El encuentro estuvo encabezado por Mariano Castex, presidente del BACVB, y por Fernando Gorbarán, titular de AOCA, las instituciones que representan a la actividad a nivel local y nacional, respectivamente.

“Vemos la luz al final del túnel”, sintetizó Castex, presidente del BACVB. El dirigente confirmó que tras varias reuniones con autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y del Ente de Turismo se llevaron el compromiso de que la Comuna, finalmente, autorizará los eventos con presencialidad a partir del lunes 1º de marzo. “A casi un año de no poder realizar nuestras actividades, las autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se encuentran trabajando en el protocolo de apertura de los eventos corporativos, asociativos, ferias y exposiciones en ámbitos cerrados. Contamos con la confirmación de que nuestra actividad comenzará a reactivarse a partir de marzo próximo, lo que significa una muy buena noticia para nuestro sector”, oficializaron en un comunicado ambas entidades, luego de la reunión virtual de prensa.

Los nuevos eventos

Los dirigentes se encontrarían terminando de consensuar los protocolos con las autoridades, para que estos sean efectivos y sustentables para una industria parada desde marzo del año pasado y que organiza una gran variedad de eventos y no todos son masivos. Todavía no hay detalles, pero se descarta que incluirán aforos limitados, distanciamiento, circulaciones únicas y extrema higiene y desinfección en los recintos. Estas medidas ya fueron probadas en los pocos eventos que se hicieron al aire libre en los últimos meses. Y forman parte de la protección sanitaria implementada en centros comerciales, shoppings, teatros y escuelas. Todas estas actividades fueron autorizadas y comparten dinámicas de funcionamiento similares a las de las ferias y los congresos, que, curiosamente, aún aguardan autorización para funcionar.

La organización de eventos es una de las pocas actividades que nunca fue permitida en las sucesivas fases de la cuarentena. Sólo se hicieron algunas experiencias acotadas y exclusivamente al aire libre, como la Feria de Editoriales y Librerías de Buenos Aires (Felba) o Bariloche a la Carta, una mínima expresión de una industria que supera las 420 exposiciones y los 5.300 congresos anuales (según el departamento de Marketing de Ferias & Congresos), sumando los recintos de todo el país. “Desde el 20 de marzo de 2020, las reuniones corporativas y asociativas, junto con las exposiciones y viajes de incentivo, han sido prohibidas en todo el territorio de la República Argentina, siendo así el Turismo de Reuniones la única actividad turística que no ha sido autorizada a desarrollarse”, advirtió Castex.

“La actividad necesita volver a funcionar. El turismo es un ejemplo manejando los flujos de pasajeros tanto en la hotelería, como en la gastronomía, en el transporte, que han demostrado funcionar en excelentes condiciones. Creo que quedó demostrado que el turismo en sí mismo no genera más contagios. Lo que los provoca son los comportamientos individuales o el no respeto de los protocolos y las normas”, afirmó Gorbarán.

Los dirigentes destacaron el trabajo que viene realizando la industria, a pesar de ser uno de los más afectados por la pandemia, para ajustar la actividad a la nueva normalidad. “Nuestro sector fue de los primeros en tener un protocolo aprobado a nivel nacional trabajado con entidades internacionales en conjunto con los burós de la Argentina, con la UFI (Asociación Global de la Industria de Exhibiciones) y con ICCA (Asociación Internacional de Congresos y Convenciones)”, aseguró Gorbarán.

Castex coincidió: “nos capacitamos, adecuamos nuestros servicios a las necesidades de bioseguridad y estamos listos para comenzar a reactivar nuestra industria, que más que nunca garantiza la trazabilidad, el profesionalismo y el compromiso con el Destino Sede y toda su cadena de valor”. El BACVB representa a cerca de 100 empresas activamente vinculadas con esta actividad, pero también representa indirectamente a más de 1.500 cámaras y asociaciones argentinas. “Para todos ellos la presencialidades una de las pocas posibilidades que tienen para subsistir. Y es la modalidad que garantiza el derrame económico que las ferias y los congresos provocan en cada destino en el que se organizan”, agregó.

Gorbarán se mostró esperanzado que cada vez más destinos abran sus recintos “A este anuncio de la Ciudad de Buenos Aires, se suma Rosario, Mendoza, y próximamente San Miguel de Tucumán y Córdoba. Mar del Plata anunció la semana pasada lo mismo y son muchísimos los destinos que estamos trabajando codo a codo”, adelantó.

La seriedad y la trayectoria de la industria ferial y de congresos argentina es uno de los principales avales para conseguir la tan ansiada presencialidad. “Somos una actividad que puede hacer un perfecto trackeo de quienes participan de nuestros eventos. Tenemos grandes predios feriales y centros de convenciones con instalaciones, que permiten la ventilación, la circulación y el distanciamiento social”, afirmó Gorbarán y destacó la importancia que tiene la decisión de Buenos Aires para entusiasmar a otras sedes. “Es un motor que derrama en todo el país y que repercute en el resto de los destinos de la Argentina”. La industria MICE genera miles de empleos en toda su cadena de valor.

La agenda 2021 no sólo tiene sus propios eventos, si no que incluye también la reprogramación de muchos de los que no pudieron realizarse en 2020. El impacto de no poder trabajar un año entero fue fuerte. Castex apuesta al futuro: “Para poder recuperar la actividad resulta vital el acompañamiento por parte de las autoridades. Quienes conformamos la oferta de la industria de reuniones hemos trabajado durante todo este tiempo en prepararnos para este momento”.

Fuente y foto: Gentileza de Ferias & Congresos.-