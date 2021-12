La historia del «Tren Solidario», que lleva 20 años y llegó a la ciudad de Carhué

A partir de abril de 2001, asumió el desafío de recorrer el país para promover el uso del transporte ferroviario, y ya visitó más de 41 localidades de todo el territorio nacional. Es una iniciativa del multimedio ferroviario Rieles y tienen activa participación las juventudes de la Unión Ferroviaria (UF) y el Sindicato La Fraternidad.

Por Adolfo Rocasalbas para Télam.

La edición 42° del «Tren Solidario» partió el viernes por la noche desde la estación Constitución de Buenos Aires hacia la ciudad bonaerense de Carhué, a dos décadas de la creación de la iniciativa por parte del multimedio ferroviario Rieles y con la activa participación de las juventudes de la Unión Ferroviaria (UF) y el Sindicato La Fraternidad.

A partir de abril de 2001 el «Tren Solidario» asumió el desafío de recorrer el país para promover el uso del transporte ferroviario, y ya visitó más de 41 localidades de todo el territorio nacional a través de 25.245 kilómetros para transportar 692.640 kilos de alimentos a poblaciones en las que hace más de 20 años no llegan las formaciones.

El tren inició a las 21.55 del viernes una nueva cruzada solidaria para llegar este sábado en horas del mediodía a Carhué, una ciudad bonaerense que no recibe una formación de pasajeros desde hace más de 32 años; tiene capacidad para 210 pasajeros -cada uno de los cuales entrega 15 kilos de comida para ser donada- y transporta alimentos no perecederos, ropa y juguetes.

Esas donaciones serán distribuidas en las entidades de la comunidad bonaerense de Carhué Abriendo Caminos, Iglesia Ejercito Evangélico, Equinoterapia, Casa del Niño, Taller Protegido Buena Senda y Centro de Día Mimos, indicaron los organizadores.

La empresa Trenes Argentinos Operaciones puso a disposición todos sus recursos técnicos para la nueva cruzada, al igual que la firma Ferroexpreso Pampeano.

En la actividad participan de forma activa la Juventud Sindical de la Unión Ferroviaria y La Fraternidad, gremios que lideran a nivel nacional Sergio Sasia y Omar Maturano, en tanto se indicó que el «Tren Solidario» es el programa de RSE del multimedio Rieles, único medio de comunicación ferroviario hispano de América Latina.

La edición 42° del «Tren Solidario» partió el viernes por la noche desde la estación Constitución de Buenos Aires hacia Carhué.

20 años de solidaridad

Sergio Rojas, director del «Tren Solidario», detalló a Télam que la iniciativa cumplió 20 años de «solidaridad» y que decidió festejarlos con su 42° viaje por el país, en esta ocasión hacia Carhué, y explicó que desde abril de 2001 es el programa de RSE de Rieles y encaró el desafío de recorrer el país promoviendo el uso del tren.

«Durante esos 20 años el tren llegó a más de 41 localidades nacionales. Cada destino elegido tuvo un significado muy particular, porque había lugares a los que no llegaba el servicio ferroviario desde los ’90 y otros destinos que desde hacía cuatro décadas no veían un tren. Otras ciudades ya no tenían conexión con Buenos Aires, pero el común denominador fue que todos necesitaban volver a tener tren», afirmó Rojas.

En sus 20 años de vida solidaria, la formación recorrió San Antonio de Areco, Junín y Mar del Plata (partiendo desde Haedo y demostrando la posibilidad de un sistema integrado), Saladillo (que recuperó el servicio ferroviario luego de la llegada del «Tren Solidario»), Chascomús, Pérez (Santa Fe), Tandil, Viedma (Rio Negro), Pehuajó, Madariaga, Villa María (Córdoba) y Vedia (que recuperó el servicio de pasajeros).

También esa formación ya viajó a Bariloche, Rauch, Dock Central, Senillosa (Neuquén), Justo Daract y Villa Mercedes (San Luis), Santa Lucía, General Pico y Santa Rosa (La Pampa), Quequén, Mendoza, Tartagal (Salta), Trenque Lauquen, Melincué y Casilda (Santa Fe), Concordia (Entre Rios), Balcarce, Saliquello, Paraná (Entre Ríos), Ingeniero Jacobacci/Ojo de Agua (Rio Negro), Darragueira, Bahía Blanca, Benito Juárez, La Plata, Laboulaye (Córdoba), Rivera y Tres Arroyos.

«En cada destino siempre fue recibido con emoción, alegría y un común denominador para las poblaciones: ‘Necesitamos el tren’. Los inicios fueron muy difíciles, ya que las primeras tres formaciones no recibieron ayuda alguna de forma desinteresada por parte de las empresas ferroviarias, por lo que fue necesario abonar el alquiler para trasladar solidaridad. Parece un absurdo, pero fue lo que ocurrió», reseñó Rojas.

El director de la iniciativa añadió a Télam que recién a partir de la cuarta edición el sector ferroviario entendió su objetivo, y entonces pudo recorrer esas localidades.

En cada edición viaja un promedio de 200 pasajeros de diferentes lugares de la Argentina, y hasta hubo ocasiones en las que participó gente que llegó de Uruguay.

Rojas destacó que los sindicatos ferroviarios son «una pieza fundamental para desarrollar la iniciativa, ya que proporcionan su estructura y el personal de cada línea para que la formación llegue a destino», y explicó también que sin el aporte de las empresas a nivel de material rodante tampoco se podrían realizar los viajes.

«En ese sentido, Trenes Argentinos Operaciones es la figura principal porque acompaña y apoya la realización de cada viaje. Ello se debe a que ahora existe una política de desarrollo del sistema ferroviario para recuperar el servicio de pasajeros regional y de larga distancia. La solidaridad tiene como eje el ferrocarril», agregó.

Rojas enfatizó que en su viaje hacia la ciudad de Carhué el «Tren Solidario» se detuvo en la estación de Puán, donde fue recibido por la comunidad y las autoridades municipales, y destacó el aporte de Ferroexpreso Pampeano y Ferrosur Roca.

«El sistema ferroviario argentino representa las venas de la Nación. Si no están en pleno funcionamiento esas venas, nunca crecerá», concluyó Rojas a esta agencia.

