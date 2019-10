La historia de la locutora del programa de Susana que se quedó sin trabajo por el cierre de la radio

Por su parte, sostuvo que se está “ocupando” de cara a lo que sucederá cuando termine la edición de este año de Susana y a la espera de la continuidad de ¿Quién quiere ser millonario?. “Si no hay nada, quizás me voy en el verano a Puerto Madryn a hacer radio. Acá no hay nada. Es la primera vez, desde que tengo 18 años, que no hago radio”.