La ex presidenta Cristina Fernández irá a Comodoro Py a pesar de que tiene permiso para no concurrir

Según confimó C5N, Cristina irá hoy a los tribunales de Retiro desde su departamento en Recoleta, en donde ya está preparado el auto que habitualmente la traslada.

Pese a que el Tribunal la había autorizado a ausentarse por motivos laborales, la ex presidenta se presentará a la audiencia y estaría acompañada por varios intendentes de la Provincia y otros referentes políticos.

Por su parte, Gregorio Dalbón -uno de los abogados de Cristina, informó hoy que se leerá un comunicado en la puerta de los Comodoro Py «con las motivaciones ‘oficiales y verdaderas’ de lo que sucederá hoy y por qué».

«Ante ‘versiones’ de si va o no va @CFKArgentina al juicio que surgieran de algunos medios. Se leerá un comunicado con las motivaciones ‘oficiales y verdaderas’ de lo que sucederá hoy y por qué. Será en la Puerta de Comodoro Py 8:30 Para medios nacionales e internacionales», tuiteó Dalbón.

El juicio oral por el direccionamiento de la obra pública en la provincia de Santa Cruz se reanudará hoy con la lectura del requerimiento de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, inciado el martes pasado al comienzo del juicio, y luego será el turno de los de la OA y UIF.

Cristina comenzó a ser juzgada el martes último como supuesta jefa de una asociación ilícita que direccionó la obra pública en Santa Cruz a favor de empresas del detenido Lázaro Báez.

Según la acusación, en ese lapso se adjudicaron a los Báez 51 obras, el 80 % del total, muchas de las cuales quedaron inconclusas, tuvieron sobreprecios o no eran necesarias.

Junto a la ex presidenta son juzgados Báez; el ex ministro de Planificación, Julio De Vido; el ex secretario de Obras Públicas José López, y el primo del fallecido ex presidente Néstor Kirchner, Carlos Kirchner. Nota gentileza de MinutoUno.-