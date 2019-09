LA ESCUELA MUNICIPAL DE VOLEY DE ROQUE PÉREZ JUGÓ EN SALADILLO

La Escuela Municipal de Voley jugó en la ciudad de Saladillo, en el marco de un Encuentro de Voley Juvenil.

Los chic@s ganaron todos los partidos jugados. En sub 14 y sub 18 masculino ganaron 2 – 0 y en sub 18 femenino ganaron sus dos partidos, 2 – 0 y 2 -1.

Cabe recordar que la Escuela Municipal de Voley está a cargo de la Profesora Belén Granata, funciona en las instalaciones del Club Sarmiento, y nos representan en la «Liga Cuenca del Salado de Voley» en la cual participan Lobos, San Andrés de Giles, Coronel Brandsen, Cañuelas, Saladillo, y Roque Pérez.