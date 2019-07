Los alumnos de la Escuela Municipal de Rugby de Roque Pérez «Los Gavilanes», participaron de un encuentro amistoso en el Club Rivadavia de Lobos.

La categoría sub 13 ganó 13 a 11, la sub 16 perdió 36 a 10, ambos en modalidad seven y luego 56 a 0 (de 15).

El encuentro sirve para que los chicos vayan conociendo más el deporte y puedan aplicar lo aprendido. Es el primero de una serie de encuentros programados para este año.