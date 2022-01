La edad y la ideología política influyen en la aceptación de medidas anticovid

Mientras los adultos mayores y los republicanos son más reticentes a vacunarse y a las medidas para prevenir la Covid-19, los jóvenes y los demócratas suelen adoptar más cuidados en torno al virus, según un estudio realizado por una empresa de inteligencia de datos en los Estados Unidos.

Según un estudio de Morning Consult, que reprodujo The New York Times, el 75% de todas las muertes por coronavirus en Estados Unidos se dieron entre personas de 65 años o más. Sin embargo, la edad no es el único rasgo que impulsa a que las personas tengan un mayor cuidado ante la circulación del virus. Según el estudio, ningún factor influye tanto en las actitudes frente a la Covid-19 como la ideología política.

De una encuesta a 4411 personas realizada en enero de 2022, “muchos demócratas dicen que se sienten inseguros en sus comunidades, están preocupados por enfermarse de Covid, y creen que el virus representa un riesgo significativo para sus hijos, padres y amigos”, informó el diario neoyorquino.

Por su parte, los republicanos están menos preocupados por cada uno de estos temas. Mientras el 65% de los demócratas encuestados dijeron estar dispuestos a modificar su estilo de vida ante la propagación de la variante Ómicron, solo el 35% de los republicanos opinaron lo mismo.

En este sentido, millones de votantes republicanos decidieron que restar importancia al Covid es fundamental para su identidad como conservadores. En tanto, millones de demócratas decidieron que organizar sus vidas en torno al coronavirus es clave para posicionarse como progresistas.

Pero además, la encuesta revela que ambos sectores tuvieron dentro de sus decisiones algunas actitudes paradójicas con sus creencias políticas. Los republicanos tienden a tener mayor escepticismo sobre las vacunas, pese a que entre los más de 865.000 estadounidenses fallecidos haya más de este partido que demócratas.

Por su parte, los demócratas buscan perfilarse como el partido político que respeta la evidencia científica y que avala las medidas anticovid, incluso cuando el aislamiento y las restricciones generan problemas de salud mental y mayor desigualdad educativa, como con la implementación de las clases virtuales.

Ambos sectores políticos luchan por sobreponer como objetivas sus lecturas del escenario epidemiológico. Mientras tanto, suceden miles de muertes por coronavirus cada semana, prevenibles con mayor inmunización, y miles de niños y adolescentes padecen un aislamiento forzado, pese a la poca evidencia de que cerrar las escuelas conduce a menos contagios.

Nota gentileza de Infonews.-