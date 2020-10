FAMILIAS:

EDUCACION BUENOS AIRES:

La Dirección Provincial de Educación Primaria quiere dirigirse a las familias de nuestros alumnos y alumnas.

En primer lugar, agradecer y valorar profundamente el acompañamiento que han realizado en este periodo de aislamiento social preventivo obligatorio, sosteniendo la de Educación ha decidido que todos continúen en

continuidad pedagógica. En segundo lugar, el Consejo General.

2021 en el año siguiente al que cursan actualmente. Cada año formará con el siguiente una unidad pedagógica: 1° y 2°; 2° y 3°; 3° y 4º; 4° y 5°; 5° y 6º. Se han seleccionado para esta emergencia los contenidos prioritarios de cada unidad pedagógica (contenidos que los chicos tendrían que haber aprendido en 2020 y los que deberían estudiar en

2021).Determinando en el 2021 la promoción de cada alumna sobre la unidad pedagógica

conformada en el bienio 2020-2021. En tercer lugar, se realizarán dos informes de valoración del proceso de aprendizaje para el legajo del alumno/a, uno del desempeño de marzo a julio y el segundo de agosto a diciembre basándose en los aprendizajes alcanzados y cuáles quedan pendientes para la enseñanza 2021(lo que se ha sido posible enseñar y lo registrado por los docentes teniendo en cuenta instancias de encuentros por diferentes vías, elaboración de tare cepción de devoluciones, tiempo y frecuencia de entrega de trabajos). En este último informe se determinará la Trayectoria de cada uno:

• Trayectoria Avanzada (TA): quien sostuvo una buena vinculación, alcanzando los aprendizajes esperados hasta diciembre 2020.

• Trayectorias en Proceso (TE): quien tuvo una buena vinculación y no logró los aprendizajes esperados.( diciembre 2020 y febrero marzo del 2021) Trayectorias Discontinuas (TD): quien no tuvo vinculación y no logró los aprendizajes esperados(diciembre 2020 – febrero marzo del 2021 y/o plan de acompañamiento durante el 2021.

Y un tercer informe de valoración de la continuidad pedagógica que llegará a las familias, siempre atendiendo a las situaciones particulares de las trayectorias escolares de cada alumno/a.

Para las trayectorias discontinuas, se ofrecerán instancias de acompañamiento, recuperación y fortalecimiento a través de diferentes programas como ATR o docentes PIEDAS.

En este tiempo que queda, redoblamos esfuerzos para que la participación de la familia se vuelva fundamental y la comunicación con la escuela se vuelva fluida y cotidiana.

Esta nota fue entregada a familiares de alumnos en Roque Pérez.-



Me gusta esto: Me gusta Cargando...