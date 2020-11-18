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LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO CITA A LAS SIGUIENTES PERSONAS EL DÍA VIERNES 20

Redacción 18/11/2020 Noticias Locales

LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO CITA A LAS SIGUIENTES PERSONAS EL DÍA VIERNES 20 DE NOVIEMBRE DE 9:00 HS. A 17:00 HS.

ARGUELLO, ANDREA
BAIS, ELEONORA MARICEL
BARRAL. JOANA EMILIANA
BARRAL, MAGALÍ
BARRIENTOS, VALERIA
BASUALDO, JONATHAN
BENITEZ, VALERIA ALEJANDRA
BIENATI, JAQUELINE
BIROCHO, SANDRA NOEMI
BLASCO, ALBERTO DAVID
BORGES, MARIA BELÉN
BRUNO, EMANUEL LUIS DOMINGO.

Municipio de Roque Pérez.

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