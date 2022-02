La conductora “anti” que sigue errando feo, ahora criticó a Gasparini y a Kicillof. Video.

Video abajo de la nota.

La conductora “anti” Viviana Canosa, en su programa Viviana con Vos, mostrando la foto de Juan Carlos “Chinchu” Gasparini cuando le dieron la dosis de la vacuna rusa Sputnik, donde “Chinchu” aparece con una foto de Putin, expresó:

”Decían que nos iban a envenenar y nos están salvando la vida, dice el tipo que llevó un portarretrato, ni a la madre la debe tener en un portarretratos así, Putin. Este señor la semana pasada fue nombrado como parte del gabinete de Kicillof. Chuparle las medias a Putin tiene sus beneficios. Es como más putinista que Putin el señor. Mirá el tamaño de la foto. Yo no entiendo por qué el kirchnerismo se babea tanto con Putin. ¿No son peronistas?”. (Ver video).-

No solo son ofensivas las palabras de Canosa, sino que demuestran una total falta de información. Hace casi 1 año que Gasparini fue a vacunarse con la foto del presidente de Rusia, mucho tiempo antes de que pasara lo que pasa hoy. Pero claro, Canosa no lo sabe, o prefiere jugar a que no lo sabe para criticar por medio de esa imagen al gobierno bonaerense de Axel Kicillof.

La foto de Gasparini con la imagen de Putin es del 2 de marzo de 2021.

Esta es la misma persona que tomó dióxido de cloro en vivo, como un supuesto tratamiento para el coronavirus.

Repudiamos este tipo de actitudes de conductores de TV, que desinforman a la población.-

Foto captura del video del programa Viviana con Vos, video que nos hicieron llegar a nuestra redacción y que ponemos en esta nota.-