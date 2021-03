Kicillof: «Vamos a estar vacunando también los fines de semana»

El anuncio lo hizo el gobernador bonaerense por Radio 10, luego de que se informara que en la Provincia ya se aplicaron más de medio millón de dosis.

El gobernador Axel Kicillof anunció este viernes que en la Provincia se vacunará contra el coronavirus «también los fines de semana».

«Mientras nos acusaban de delitos que no cometimos, ayer fue el día que más vacunamos en la Provincia. Vamos a estar vacunando también los fines de semana», anunció hoy Kicillof por Radio 10.

El Gobernador acusó a la oposición de montar una campaña en contra de los antídotos contra el Covid-19 conseguidos por el Gobierno y la criticó porque ahora se queda de que «faltan dosis».

«La oposición siempre hizo una campaña anti vacuna y ahora se queja de que faltaban dosis. Cree que tiene autoridad moral que claramente no la tiene. Yo tengo una responsabilidad y esa es la de vacunar a los habitantes de la Provincia para cuidarlos. Tengo 504 ciudades para vacunar y no me quejo», lanzó Kicillof.

La Provincia superó el pasado martes el medio millón de vacunas aplicadas contra el coronavirus, según se informó oficialmente.

El viceministro de Salud provincial, Nicolás Kreplak, fue quien confirmó la cifra por Twitter, donde dio a conocer que se alcanzaron las 501.427 aplicaciones de vacunas contra el coronavirus.

«Pasamos las 500 mil aplicaciones en el territorio bonaerense. La campaña de vacunación tomó ritmo y no se detiene. Este es el camino para dejar atrás la pandemia», escribió Kreplak en su cuenta oficial.

En el posteo, el funcionario convocó a los mayores de 18 años «a registrarte para poder vacunarte: Inscribite en http://vacunatepba.gba.gob.ar».

Hasta el momento, hay un total de 3.549.858 inscriptos para inmunizarse; 881.811 casos activos; 2.004 del día y 26.234 personas fallecidas.

El plan cuenta con un gestor de turnos para que la vacunación sea «organizada, ágil y no signifique un riesgo de aglomeración» de gente en los centros de aplicación.

Las personas que se inscriben pasan a integrar la lista en la base de datos, y luego se les asigna turno de acuerdo con las distintas prioridades establecidas para recibir la inmunización.

Gentileza MinutoUno.-