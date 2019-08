Kicillof: “queremos construir una Provincia con todos”

El candidato a Gobernador del Frente de Todos consideró que “la mayoría de los bonaerenses quiere una provincia distinta” y recordó que en los últimos 3,5 años cerraron 250 escuelas en el distrito.

Axel Kicillof se impuso con el 49,27% de los votos en la elección para Gobernador de la Provincia de Buenos Aires (84% de las mesas escrutadas), sobre el 32,75% que obtuvo la actual mandataria, María Eugenia Vidal. En primer discurso tras conocerse los resultados, el ex ministro de Economía consideró que “este triunfo significa que la mayoría de los bonaerenses quiere una provincia distinta, con otras prioridades”.

En ese sentido, aseguró: “queremos gobernar a la Provincia de Buenos Aires con todos los sectores, con los que nos votaron y con los que no nos votaron”. Tras eso, agregó: “esto es lo que hemos aprendido, necesitamos absolutamente a todos porque queremos construir una Provincia con todos, con un gobierno que trabaje para todos”.

Kicillof comenzó su discurso manifestando que se trató de “una campaña muy desigual” y resaltó que “no se gastaron millones para publicidad, no se mintió, no se agredió”. A su vez, consideró que “se hizo de abajo hacia arriba”.

Por otra parte, recordó que en el distrito “cierran 140 pymes por mes, se pierden 1.200 puestos de trabajo formales por mes, los hospitales no tienen insumos” y resaltó que “han cerrado 250 escuelas”. Nota gentileza de Infonews.-

Foto Zampi.-