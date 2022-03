Juzgarán a dos jóvenes por ejecutar a balazos a un motociclista

Dos jóvenes serán juzgados desde este miércoles en los Tribunales de Morón como acusados de haber asesinado a balazos a un motociclista al que intentaron robarle su vehículo en enero de 2020 en la localidad bonaerense de San Antonio de Padua.

«Quiero la pena máxima, que les den perpetua y que no puedan acceder a ningún tipo de beneficios», dijo a Télam Alejandra Rombiolo, la madre de Alejo Ipuche (22), el joven asesinado.

Los imputados son Gonzalo Aquino e Ignacio Nardi Pons, quienes tenían 19 y 18 años al momento del hecho, y llegan al debate imputados del delito de «homicidio calificado criminis causa» en perjuicio de Ipuche, por el que podrían recibir una pena de hasta 25 años de prisión.

Fuentes judiciales informaron a Télam que el juicio comenzará este miércoles a las 9.30 y estará a cargo del Tribunal Oral Criminal (TOC) 5 de Morón, que dispuso que se realicen audiencias consecutivas hasta el viernes.

La acusación estará a cargo del fiscal Horacio Vázquez, mientras que la familia del joven asesinado será representada por el abogado Hernán Rossi.

«Gracias a la búsqueda que realicé y la ayuda que recibí a través de las redes sociales y mensajes a la página ´Justicia por Alejo´, los acusados del asesinato de mi hijo serán llevados a juicio oral y público», dijo a esta agencia la madre de la víctima.

«El juicio no me cambia nada porque no me lo va a devolver a Alejo, pero sí quiero la pena máxima y sin beneficios (para los imputados) porque mi hijo no tuvo la oportunidad de nada. Ellos va a tener un juicio, pero Alejo no va a tener nada», remarcó la mujer.

En ese sentido, la madre de la víctima reclamó «prisión perpetua» para los dos acusados y «justicia para todos».

La mujer también contó que la acompañarán entidades como «Usina de la Justicia»; el Consejo de Víctimas de la Provincia de Buenos Aires; «Fortalecidos por el Dolor», a cargo de Claudio Rodríguez, padre de Zaira Rodríguez -la piloto asesinada por motochorros en San Martín-; «Justicia Por Alejo»; y «La Fundación de Alejo Ipuche».

«También acompañarán el juicio familiares de otras víctimas de inseguridad como Trinidad Torres, mamá de German Chávez, el cajero asesinado en el Banco Nación de Isidro Casanova; y Beatriz Flores, mamá de Nadia Arrieta -la joven asesinada en Villa Tesei-«, añadió Rombiola.

A través de la red social Facebook, la familia de la víctima publicó en su página «Justicia por Alejo» un agradecimiento para todos los que ayudaron a que el crimen no «quede impune».

En tanto, la mujer recordó que al momento de ser asesinado, su hijo trabajaba como mozo y que era su primer empleo.

«Era un sol de persona, solo espero todos los días que mi hijo vuelva a casa», expresó la madre.

El hecho

El crimen de Alejo Ipuche ocurrió la madrugada del 2 de enero del 2020 en el cruce Rivadavia y Directorio, de San Antonio de Padua, por donde la víctima circulaba a bordo de una moto y fue asaltada por dos delincuentes que iban en un rodado similar.

Según las fuentes, los «motochorros» quisieron robarle el vehículo al joven y lo ejecutaron de dos balazos.

Si bien los ladrones se apoderaron de la moto de Alejo, finalmente no la pudieron arrancar y la dejaron abandonada en el lugar.

Fuentes de la investigación aseguraron que Nardi fue apresado poco después del crimen y Aquino recién en junio de 2020.

Ambos sospechosos quedaron a disposición del fiscal Mario Ferrario, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 de Morón, que finalmente los envió a juicio oral.

Télam.-