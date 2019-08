JUSTICIA POR SANDRA Y RUBÉN

Por un escape de gas, la vicedirectora Sandra Calamano y el auxiliar Rubén Rodríguez perdieron la vida en la escuela 49 de Moreno. La comunidad educativa apunta a las responsabilidades políticas por la tragedia.

Este viernes 2 de agosto se cumplió el primer año de una tragedia que sacudió a la comunidad educativa nacional y cuyo epicentro fue Moreno. Una tragedia totalmente evitable si se hubieran cumplido con los controles necesarios para evitar que la escuela 49 se convirtiera en una trampa mortal.

Como todos los días, hace un año atrás, Sandra Calamano, vicedirectora del establecimiento y el auxiliar Rubén Rodríguez llegaron temprano al colegio para preparar el desayuno para los alumnos. El destino quiso que por minutos, los estudiantes no estuvieran adentro del colegio sino la tragedia podría haber sido mucho peor: un espape de gas hizo volar por los aires parte del edificio llevándose la vida de estos dos trabajadores muy queridos por todos.

A un año de este recuerdo del horror, la comunidad educativa en general y de Moreno en particular se reunieron para recordar a Sandra y Rubén. A las 8:06, momento exacto de la explosión, se hizo sonar una sirena en la puerta de la escuela 49. Con una misa y una marcha hacia el Consejo Escolar de Moreno continúa el reclamo de Justicia.

El reclamo incluye además un pedido a la gobernadora de tener escuelas seguras y dignas. En la actualidad, sólo en Moreno hay 40 escuelas que no tienen gas por problemas de pérdidas. De no ser por el reclamo de los trabajadores, podría haber habido muchos otros Sandras y Rubén en Moreno.

En el plano judicial, aún no hay autores penalmente responsables por el hecho y las responsabilidades alcanzan sólo al ámbito local: el ex interventor del Consejo Escolar Sebastián Nasif, el gasista que el día anterior estuvo revisando el colegio, el ex secretario técnico del consejo y algunos consejeros escolares más.

Sin embargo, el reclamo de los familiares y los gremios va más allá y apuntan a la responsabilidad política. Para ellos, la gobernadora María Eugenia Vidal y Gabriel Sánchez Zinny, titular de la cartera de educación, tienen responsabilidad ya que el Consejo Escolar de Moreno estaba intervenido por la Provincia y no podían desconocer la situación edilicia de este establecimiento como del resto de las instituciones educativas del distrito.

Los actos seguirán este viernes por la tarde, cuando se realice una marcha de antorchas a partir de las 18 en el Congreso de la Nación.

