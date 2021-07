Juntos por el Cambio denunció penalmente las «irregularidades» de la rendición de cuentas del Municipio de Roque Pérez en 2020. Lo habían detallado en la Sesión del 8 de junio en el Concejo Deliberante

El concejal Juan María «Juancho» Cravero, junto con los concejales Gladys Yorio y Oscar del Barrio, presentaron hoy en la Ayudantía Fiscal de Roque Pérez, una denuncia penal por las irregularidades advertidas al no aprobar la rendición de cuentas municipal.

Cravero expresó: «En particular respecto de las diferencias que podrían existir entre lo contratado y lo efectivamente ejecutado en la obra pública llevada a cabo para la reparación y mejoramiento del alambrado del Parque Industrial. En el día de hoy, y ante la obligación que tenemos como funcionarios públicos, presentamos formalmente denuncia penal ante la Ayudantía Fiscal».

En la sesión de ese martes 8 de junio, el concejal Cravero manifestaba lo siguiente: «Hay un expediente del que traje los datos que es básicamente reparación y mejoramiento del alambrado del parque industrial: El presupuesto habla de un poste, 130 postes y la verdad es que los conté y no son 130 para mi los nuevos, de puntales, de hormigón H21, de fierro y por supuesto la mano de obra. Pero tiene un detalle constructivo, raro, que nos aclaró también la secretaria de obras públicas, que seguramente me imagino que habrá ido a ver, o no se qué terminó viendo, la verdad, donde dice por ejemplo que el cimiento que se le hizo, porque aparte si ustedes ven, el alambrado es viejo, el alambre es viejo, el arreglo es no tan bueno, y si ustedes ven el cimiento que se construía, habla de un cimiento de 40 centímetros de alto por 25 de ancho. En una parte ni siquiera se hizo. Desde la entrada para la parte de la estación de servicio de gas, ahí está hecho el cimiento y de la entrada para el lado de la Ruta 30 no está hecho. Y se habla de un cimiento de 40 centímetros de alto por 25 de ancho y acá traje fotos que están a disposición de los concejales, y la medida real es de 12 centímetros por 13, a diferencia de 24 por 40 y si hacemos la cuenta por el largo, se computaron 42 metros cúbicos de hormigón y se gastaron 6. Es infracción. Y acá está la foto, donde busqué abajo de la viga y bajo tierra que según me dijo la secretaria de obras públicas debería haber 20 centímetros de hormigón, no hay ni un centímetro, acá está la foto también y está a disposición de los bloques si la quieren ver.

Y también está el acta de final de obra, fue el 8 de julio de 2020 donde se le termina de pagar por supuesto, firmado por la secretaria de obras públicas, que debería haber ido a corroborar si esa obra estaba terminada para poder liberar el pago. Es un final de obra que no condice con los planos y la explicación que nos dio a nosotros».

En dicha sesión hubo más irregularidades informadas por los bloques de Juntos por el Cambio y Juntos por el Cambio Pro-UCR.

Las fotos muestran parte de lo que se denunció hoy en la Ayudantía Fiscal de Roque Pérez y son gentileza del propio concejal Cravero.-

Les dejamos nuevamente el link del video de toda la sesión de ese 8/6/21 del HCD.