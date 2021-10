Juntos apunta a potenciar “la producción y el empleo” y advierten: “Las prioridades del gobierno no son las de la gente”

Los candidatos a Diputados Provinciales de Juntos en La Plata, Fabián Perechodnik y Carolina Barros Schelotto, encabezaron un encuentro con vecinos y comerciantes de Gorina, junto a quienes dialogaron sobre la situación del sector y los problemas de inseguridad en la provincia. Por su parte, Diego Rovella llevó las propuestas del espacio a Hernández.

Acompañados por la candidata a Concejal de Juntos en La Plata y referente de la UCR, Manuela Forneris; los candidatos del espacio que encabeza Diego Santilli e integra Facundo Manes a nivel nacional, mantuvieron un encuentro con vecinos y comerciantes de Gorina, junto a quienes dialogaron sobre la necesidad de generar medidas que reactiven la economía y fomenten la creación de empleo en la Provincia.

“Este año y medio ha sido muy duro para los comerciantes y sienten que el gobierno no los está acompañando. ¿Cuál es el futuro que propone el kirchnerismo? Todavía no se ve ningún plan sobre la mesa. Es evidente que las prioridades del gobierno no son las de la gente”, sentenció Perechodnik luego de escuchar las necesidades que manifestaron los vecinos.

Tras dialogar con comerciantes, el candidato de Juntos sostuvo: “Hay que sacarle el pie de la cabeza a los que quieren invertir y dejar de ahogar con impuestos a las pymes y los comercios. Necesitamos acompañar los esfuerzos de todos los privados para que se levanten y vuelvan a crecer y generar empleo”.

En ese sentido, Barros Schelotto agregó: “En La Plata tenemos una experiencia con nuestro plan La Plata ReActiva. Estamos asistiendo a los que peor la pasaron y fomentando las inversiones. Porque el camino de salida es trabajando todos juntos, el Estado y los privados. Si no logramos generar trabajo, no hay futuro posible”.

Conjuntamente, los candidatos escucharon la preocupación de los ciudadanos respecto a la realidad que atraviesa el territorio bonaerense en materia de seguridad y la falta de medidas a nivel provincial.

“La seguridad hoy es una de las principales preocupaciones de los platenses y los bonaerenses. Y es lógico porque hay un gobierno que defiende más los derechos de los delincuentes que los de las víctimas. Nuestro compromiso en Juntos es defender a las víctimas y las personas que trabajan, no a los delincuentes”, concluyó Perechodnik.

ROVELLA, DE RECORRIDA POR HERNÁNDEZ

Por su parte, el candidato a Concejal en La Plata y Presidente de la UCR bonaerense, Diego Rovella, estuvo presente en Hernández para conocer las principales necesidades de la ciudadanía y acercar las propuestas que impulsa Juntos para seguir mejorando la ciudad.

Durante la recorrida, el referente del espacio dialogó con los vecinos y les contó sobre los programas de gobierno y acciones de gestión que se impulsan desde la intendencia de Julio Garro.

Además, Rovella hizo hincapié en la necesidad de “acompañar a los bonaerenses con medidas que creen empleo y permitan generar previsibilidad a largo plazo, tales como ‘La Plata Reactiva’, un programa que apoya a las Pymes y al comercio local para salir adelante” y afirmó: “Vamos por una provincia que genere y promueva la cultura del trabajo”.

Fuente y foto: Juntos La Plata.-