Julieta Prandi: «Viví violencia física y amenazas de muerte»

Aunque pesa sobre ella un bozal legal, Julieta Prandi decidió salir a contar su historia como víctima de violencia de género por parte de su ex pareja Claudio Contardi. Hoy enfrenta una batalla judicial por la tenencia de sus hijos.

“Pasaron todos los límites, me empujaron al abismo y estoy entre caerme al precipicio o hablar”, explicó la modelo en una entrevista mano a mano con Alejandro Fantino para el ciclo Intratables. Allí reveló angustiantes detalles de lo que sufrió durante 15 años de matrimonio.

«Me salvé por ser conocida, aunque no descarto que me pueda pasar algo y ahí van a saber para donde mirar», Julieta Prandi criticó la actitud de la justicia sobre todo frente a la lucha que ahora enfrenta por la tenencia de Mateo y Rocco. Un revés judicial podría provocar que los niños regresen con su padre, por el incumplimiento de las visitas a él.

“Mis hijos me contaban la misma violencia que sufría yo, pero en carne propia”, reveló con angustia la modelo y conductora, y aseguró: «Lo peor que te puede pasar es escuchar lo que te cuentan tus hijos y no poder defenderlos». Tambi+en aseguró que los menores no ven al padre porque le tienen miedo. «Ahora el juez pretende que se los entregue a un violento, un facilitador.

Hay una causa penal en la que está involucrado mi hijo mayor porque se lo entregaba a una persona y le pasaron cosas terribles a mi hijo y la carátula es corrupción de menores», reveló Julieta. Recordó cómo fue el momento que la decidió a abandonar su hogar a finales de 2019, cuando debía viajar a Uruguay para cumplir con un contrato laboral y su marido se lo impidió.

«Me quitó los documentos horas antes de viajar y me escondió el celular que ocho horas después encontré en el freezer», rememoró. Además recordó que Contardi todo el tiempo la alejaba de su familia y amistades. «Me quería convencer de que mis viejos eran una basura», detalló. La pareja mantuvo un noviazgo de tres años que rompió para reencontrarse en 2008.

Prandi recordó que era un momento difícil de su vida en el que se sentía sola y estaba triste y que él aprovechó esa vulnerabilidad y se convirtió en su protector. Allí comenzó a perder independencia y quedando cada vez más bajo su control, al punto que Contardi manejaba sus cuentas bancarias y cobraba sus ingresos.

Julieta Prandi recordó que cuando nació su primer hijo comenzó el control: «no me dejaba manejar el auto, él me llevaba y me traía a todos lados, de esa forma controlaba todo lo que hacía y con quien estaba. Tiempo después vinieron los descalificativos: que era vieja, que iba a hacer sin él. Viví violencia física, amenazas de muerte y toda clase de abusos», reveló.

Nota gentileza de Infonews.-