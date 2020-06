Juez resolvió la nulidad del pedido de sobreseimiento de Teto Medina por la denuncia de abuso sexual

La defensa de Medina, por su parte, sostiene que no hay pruebas para acusarlo, apoyándose en el escrito del fiscal Marcelo Daniel Roma. El letrado aseguró que los argumentos de Fernández no son suficientes para ser procesado. Roma sostiene que en su momento «los episodios denunciados por Fernández, como agresiones a su integridad sexual no fueron objeto de reproche«, de modo que «no exteriorizó su desagrado ni intimó a Medina para que las cesara».

«Fernández dio a conocer una serie de situaciones decididamente reprochables pero no delictuales» y que «sin perjuicio de ellos la víctima se mantuvo voluntariamente a su lado en la relación sentimental», escribió. Nota gentileza de MinutoUno.-