«JUANES» EN ROQUE PÉREZ

No se trata del famoso cantante, no, es que en las próximas elecciones PASO (primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias), los dos pre candidatos a intendente llevan por primer nombre, el de «Juan». De esta manera no podrán hacer campaña jugando con «Votá a Juan, o Todos con Juan», ya que la gente no sabría de cuál de los dos se habla. Se trata de Juan María Cravero (Juancho) por el frente Juntos por el Cambio y de Juan Carlos Gasparini (Chinchu) del Frente de Todos.

Estos dos pre candidatos que hoy (y siempre) por razones políticas se encuentran enfrentados, hace unos años llevaron a cabo un viaje juntos a Europa. Y hasta dialogaron con el mismísimo Papa Francisco. Pero hoy, la realidad es diferente y la vida los colocó en caminos diferentes, donde los más de 8.000 votantes roqueperenses deberán optar por uno u otro.

El futuro de Roque Pérez, dependerá de uno de los dos «Juanes».-

Me gusta: Me gusta Cargando...