José “Peta” Lucaroni deja de ser DT de Sarmiento

Hoy solo quiero agradecer a los q me apoyaron y decirles q e decidido dar un paso al costado y dejar de ser el DT de la primera de mi querido Club Sarmiento, agradecido a la comisión porque confío en uno hace casi 2 años, q fueron inolvidables!! Tb muy muy difíciles!! Agradecerle al Cabezon Zucotti con el q siempre vimos el fútbol diferente, pero siempre nos fuimos de frente, a la comisión en gral, A LOS JUGADORES SIN PALABRAS, gracias eternas!! Encontré un gran amigo en este paso como el gringo Cristian Porticcelli. A nuestro emblema y capitán eterno, mi amigo Fabian “Tati” Rocha!! A mi amigo incondicional el negro Reina. A Ega Cejas por la seriedad en su laburo!! A la gente por el apoyo, hinchada y demás. Me voy con la tranquilidad de siempre, decidiendo dar un paso al costado pensando en la familia más q nada q es la q sufre los enojos, mal humor, críticas y la falta de tiempo para disfrutar los días de semana y fines de semana… Simplemente gracias C.A.S por volver a darme la chance de volver y les aseguro q si me daban a elegir, no cambio por nada esta vuelta donde me dio la chance de volver a ser campeón de la liga de lobos nuevamente con mi querido C.A.S siendo nuevamente Dt!! GRACIAS GRACIAS Y SIMPLEMENTE GRACIAS!! Y perdón por los errores, pero si sepan q todo lo hice con el corazón, desinteresadamente, sin cobrar un peso, porque cuando hablamos de amor sincero, así tiene q ser!! Hasta siempre mi querido C.A.S!! Desde hoy vuelvo a ir a la cancha siendo un hincha mas!! Eternamente gracias!! Y muy muy satisfecho de haber podido ser el dt de nuestros 2 últimos torneos de la liga de lobos (2014 y 2018) Hasta siempre!!

Nota del face de Peta Lucaroni.-

