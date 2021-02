Jorge Rial afirmó que no regresará al programa Intrusos

Luego de varias semanas de ausencia en la conducción de Intrusos, Jorge Rial reapareció en vivo en el ciclo y se refirió a su continuidad en el programa y en América, con el fin de terminar con las especulaciones. Además, habló de su futuro al mando de un magazine en el prime time de la emisora.

“Gracias por la preocupación de los colegas por saber cuál es mi futuro en la televisión. Me conmueve el esfuerzo de informar sin datos. Para que se queden tranquilos no me voy de América. Tal vez mañana cuente todo en el único lugar que importa: Intrusos”, había adelantado el periodista en las últimas horas del martes. Durante el tiempo que no estuvo, Adrián Pallares fue el anfitrión del ciclo.

“Ansiosos porque vamos a escuchar toda la verdad”, dijo el conductor y Rodrigo Lussich y Rial interrumpió: “¿No me van a saludar boludos? Estoy viendo en el chat todo lo que van a decir”,

Luego, explicó: “De mi vida profesional no hablé, agradezco a los que se interesan y admiro a los que informan sin información. Escucho gente que no me conoce y no sé su tono de voz, no hablé con nadie, por cuestiones de rearmado del canal, que es entendible. Efectivamente no vuelvo a Intrusos. Cierro un ciclo. El programa tiene la edad de mis hijas y este programa es mi hijo de verdad, lo parí”.

“Podría quedarme acá cómodo. Pero hay que reinventarse, estoy por cumplir 60″, dijo y aclaró que se queda en América haciendo un nuevo programa que tiene en su cabeza desde hace dos años pero que por necesidades del canal no pudo hacer.

“Venía necesitando un cambio y un desafío. Sentía que marcaba tarjeta y facturaba y no está bien para mí ni para el programa eso. No este último año no. No me voy porque me haya peleado con nadie”, agregó. Además, confesó que el programa del 31 de diciembre lo grabó sabiendo que sería el último con él al frente.

Sobre por qué no hace los dos programas, refirió: “Tengo 60, ya no estoy para eso y es descuidar a uno para el otro. Esto es un desafío persona y yo asumo los riesgos. Es un proyecto fuerte y sobre Intrusos no me voy enojado con nadie”. Sobre el ciclo de los mediodías dijo que decidió no tocar la estructura, para que sea el canal quien después lo rearme en caso de querer o necesitarlo.

“Vos no te vas porque sos Intrusos. Intrusos y Rial es lo mismo”, dijo Pallares y el periodista y ahora ex conductor reiteró que el programa es su casa. “Quería hablar con la gente del programa y de hacerlo, lo iba a hacer acá. Vine hoy porque había que hablar y ya estaba todo más armado en el canal”.

Sobre el rubro dijo que ya no era lo mismo que antes: “Me tocó hablar con gente que no sabía quién era. Mucha fugacidad, pensamiento etéreo, vago. Es por el uso y abuso de las redes, las figuras se retiran y ya no hay un recambio. Intrusos se adaptó a todo y pasaron todos los temas, el tema Maradona fue uno de los lugares donde mejor se tocó. Yo me adapto porque soy periodista, básicamente”.

Dijo que anunciar la muerte de Maradona fue le momento más fuerte que le tocó vivir en el aire. Sobre los cambios, dijo que no le gustaba que en los últimos tiempos los periodistas se convirtieron en noticia: “No me hables de tu vida, no me interesa. Por este conjunto de cosas dije ‘vamos a probar otra cosa’”.

Nota gentileza de MinutoUno.-