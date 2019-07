Nueva modalidad de denuncia anónima.

*Con más de 1000 investigaciones en curso, IOMA intensifica acciones contra el cobro indebido*.

IOMA ya impulsó más de 1.000 investigaciones para detectar y sancionar a aquellos profesionales adheridos que cobran sumas superiores a los valores establecidos por convenio, para lo cual realiza auditorías de manera permanente y genera herramientas que simplifiquen las denuncias de los afiliados, principales perjudicados de estas maniobras.

Por eso, desde ahora pueden informar estos casos completando un formulario anónimo a través del sitio web de IOMA.

Como resultado de esas medidas y de las denuncias recibidas, hay más de 1000 investigaciones a profesionales y centros de salud, y ya existen más de 600 presumarios y 70 sumarios activos, que de acuerdo a la gravedad de las faltas podrán resultar en diferentes sanciones y penalidades.

Cabe precisar que llamamos “cobro indebido” a la percepción – por parte de los médicos y entidades de salud- de sumas adicionales por encima de los valores acordados por convenio entre IOMA y las Entidades Prestadoras, a la hora de hacer consultas y prácticas profesionales.

Para erradicar esta práctica ilegal y desleal es muy importante que los afiliados conozcan sus derechos, lo que implica, entre otras cosas, saber qué y cuánto pagar frente a cada práctica o consulta médica (en cualquier especialidad).

Toda esa información aparece detallada en la guía de coberturas, servicios y prestaciones de la obra social, en la que pueden consultar o chequear el valor que deben pagar por las prácticas o consultas médicas, accediendo a través del link http://bit.ly/2XrZNfL

Resulta clave tener en cuenta que para las consultas médicas, odontológicas, kinesiológicas o demás especialidades; prácticas ambulatorias, internaciones, cirugías, partos, etcétera, los afiliados solamente deben pagar el valor de la autorización, de acuerdo a la categoría del profesional o del monto establecido. El bono de Categoría A es sin costo por estar a cargo de IOMA.

Aquellos que hayan pagado una suma adicional, extra o plus, deben exigir la factura y presentar el reclamo en su Delegación o a través del formulario on line disponible en el sitio de IOMA en este link http://bit.ly/2XrZNfL

Es importante tener en cuenta que el afiliado no tiene que dejar ningún dato personal si no lo desea, ya que la denuncia es anónima. Además no es indispensable presentar la factura.

Para erradicar el cobro indebido es fundamental comprender que se trata principalmente de una estafa a los pacientes. Desde IOMA se agradece el compromiso de los afiliados para combatir estas irregularidades.

Fuente IOMA Saladillo.-

