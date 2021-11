INTI: Jornadas de Difusión | 4º Encuentro

UN INTI CERCA, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial realiza las Jornadas de Difusión. En las cuales compartiremos nuestras capacidades tecnológicas y generaremos un espacio de intercambio con el objetivo de fortalecer la competitividad industrial. En el marco de, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial realiza las. En las cuales compartiremos nuestras capacidades tecnológicas y generaremos un espacio de intercambio con el objetivo de fortalecer la competitividad industrial. El presente encuentro estará destinado a toda la industria, con particular interés para la industria manufacturera. El objetivo de la charla es brindar una introducción a los principales conceptos vinculados a la economía circular y cómo éstos podrían utilizarse para pensar nuevos modelos de negocio. 4º Encuentro virtual | 14 a 15 h 14.00 h Apertura a cargo del Dr. Ruben Geneyro

Presidente del INTI Modera: Ing. Justina Garro del INTI

Temática: Ambiente 14.10 h Introducción a la economía circular

Por el D.I. Maximiliano Zito – Responsable de Huellas Ambientales Del Departamento Sistemas y Herramientas para el Desarrollo Sustentable del INTI Y por la Lic. Nadia Mazzeo – Responsable de Economía Circular y Residuos Del Departamento Sistemas y Herramientas para el Desarrollo Sustentable del INTI 14.50 h Espacio de preguntas 10’ Al inscribirse a este encuentro, tendrá la posibilidad de reservar una reunión posterior a las Jornadas de Difusión, con el técnico especialista del INTI, donde resolver sus inquietudes sobre las temáticas abordadas en cada charla y realizar acuerdos de su interés. Jueves 25 de noviembre de 2021

14 h Cupos limitados

ACTIVIDAD NO ARANCELADA Modalidad:

Plataforma Microsoft Teams (tutorial para ingresar) Si no puede visualizar el botón de Inscripción, por favor haga click aquí Acceder al programa completo aquí Más info: marketing@inti.gob.ar