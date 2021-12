Continúan los intentos de estafa a través de los correos electrónicos, que se suman a los mensajes de WhatsApp y llamados telefónicos de los últimos meses.

Desestime cualquier correo electrónico como el de la foto, no debe realizar ningún tipo de acción, ni hacer “clic” en el link, ya que eso podría activar algún virus, o bien luego le van a solicitar datos personales y de su cuenta bancaria, etc. Solo son intentos de estafas que no deben ser respondidos.-

Me gusta esto: Me gusta Cargando...