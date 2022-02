Intendentes PRO apoyan entendimiento con el Fondo pero exigen a Kicillof no ser la variable de ajuste

En Mar del Plata, 17 jefes comunales PRO analizaron la realidad económica y política de la provincia de Buenos Aires, coincidieron en lo positivo de lograr un preacuerdo con el Fondo Monetario Internacional pero exigieron al gobernador Kicillof “no utilizar el acuerdo con el FMI como pretexto para ajustar sobre los municipios”.

El primer Foro de Intendentes PRO de la provincia de Buenos Aires del año tuvo lugar en Mar del Plata, contó con la participación de 17 jefes comunales y una decena de referentes territoriales del espacio. La primera parte del cónclave estuvo dedicada a cuestiones de índole económica y fiscal de la provincia.

Se llevó a cabo un panel comandado por los economistas Milagros Gismondi y Julián Amendolaggine, donde se expusieron diferentes problemáticas y cuestiones financieras de los municipios y de la provincia, además de analizar el principio de entendimiento con el FMI y las metas fiscales que propone el presupuesto provincial para el 2022.

Los jefes comunales coincidieron en la necesidad de avanzar en un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional con la finalidad de no caer en default, pero exigieron conocer la letra chica del acuerdo y pidieron al gobierno provincial no ser la variable de ajuste para lograr las metas fiscales.

Al finalizar, se debatió sobre el futuro del Foro y se planificaron objetivos a mediano y largo plazo. ‘La Feliz’ fue el punto de partida de una serie de encuentros que se realizarán para seguir intercambiando ideas y experiencias de gobierno que permitan mejorar las gestiones municipales.

Estuvieron presentes el intendente local Guillermo Montenegro, sus pares Diego Valenzuela (Tres de Febrero), Nestor Grindetti (Lanús), Julio Garro (La Plata), Soledad Martinez (Vicente Lopez), Camilo Echevarren (Dolores), Ezequiel Galli (Olavarría), Francisco Ratto (San Antonio de Areco), Gustavo Perie (Ramallo), Javier Iguacel (Capitán Sarmiento), Javier Martínez (Pergamino), Jorge Echeverry (Lobos), José Luis Zara (Carmen de Patagones), Mariano Barroso (9 de Julio), Mariano Uset (Coronel Rosales), Martin Yeza (Pinamar), Sebastián Abella (Campana) y los referentes territoriales Martiniano Molina (Quilmes), Guido Giana (Presidente Perón), Leticia Bontempo (Almirante Brown), Ramiro Tagliaferro (Morón), Segundos Cernadas (Tigre), Ezequiel Pazos Verni (José C Paz), Guillermo Sancho (San Pedro), Juan Manazzoni (Tandil), Joaquín Sanchez Charró (General Alvarado), Lucas Iturri (Lezama), Clarisa Armando (Villa Gesell), Juan Camio (Benito Juárez) y Beatriz Sotera (Chivilcoy).

Fuente y fotografías: Juntos La Plata.-