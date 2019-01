Insólito: desaparecieron casi 30 metros de vereda en Roque Pérez. Vecinos indignados

Un grupo de vecinos de la calles Carlos Tejedor entre Homero Fernández y Francia de Roque Pérez , informó a este medio que desaparecieron casi 30 metros de vereda. Hecho que pudimos comprobar concurriendo al lugar y tomando las fotografías que ilustran esta nota. El motivo es que la gente que debería cortar el pasto de esa vereda, sacar los arbustos y retirar tierra que también está tapando la vereda, pues no lo hace. Según nos informaron estas tareas no le corresponderían a la Municipalidad de Roque Perez sino que le corresponderían a la gente que está usando esos terrenos. Entonces los vecinos cuando llueve no pueden transitar por esa vereda y tienen que hacerlo por el medio del barro de la calle Carlos Tejedor.

Además dicen estos vecinos que han salido hasta comadrejas de esos arbustos, e incluso ratones.

La situación es bastante alarmante porque hay muchos niños en el barrio.

Si se observan las fotos no se distingue nada de las veredas de cemento que están allí debajo de todos esos pastos, tierra y arbustos.-

