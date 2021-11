Insólito: Cielo Razzo suspendió un recital para «no discriminar» a los no vacunados

Nacida en 1993, la banda rosarina Cielo Razzo es una de las de mayor convocatoria en la actualidad y para el 4 de diciembre próximo tenía previsto un recital en Flores, donde prometía una asistencia masiva de sus seguidores.

Sin embargo, el grupo tomó una insólita decisión: suspender la fecha para «no discriminar» a quienes habían adquirido su entrada pero no estaban vacunados contra el coronavirus, cuando el protocolo vigente así lo exige en eventos masivos.

«Les quiero informar que lamentablemente tuvimos que suspender el show, no es lo que queríamos, pero salieron las entradas a la venta y gente que compró se vio afectada por no estar vacunada, lejos de estar en contra de la vacuna tomamos la prioridad de no discriminar«, indicó en Twitter Narvy, bajista y manager de la banda.

El anuncio provocó una lluvia de críticas de sus propios fans, aduciendo que se podría haber devuelto el dinero de las entradas a aquellas personas que no pudieran concurrir por no estar vacunadas, en lugar del suspender el show.

«No dejar entrar a alguien por no querer darse la vacuna que permitió salir de la pandemia, lejos de ser discriminar, es una excelente y necesaria medida de salud pública»; «por 3 giles o gilas dejás pagando a mil quinientas personas»; «en la página al momento de comprar la entrada te decía que debías contar con el certificado de vacunación»; «a los 5 muñecos que no están vacunados les devuelven la guita al toque y listo. No era necesario suspender», son algunos de los comentarios al posteo de la banda.

