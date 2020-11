Iniciaron la proyección de la película de Abuelas de Plaza de Mayo

Se proyectó ayer jueves, y continuará hoy viernes y mañana sábado, en calidad de preestreno online. El documental sobre las queridas Abuelas incluye música de León Gieco.

Sobre el cierre de uno de los años más singulares de la historia de la humanidad llega a las pantallas el retrato de un grupo de mujeres tanto o más especiales (y, sobre todo, del lado del bien) que hayan pisado estas tierras.

Se estrena Abuelas, una película sobre (y con) Abuelas de Plaza de Mayo, documental del realizador Cristian Arriaga que intenta mostrar la historia de vida de mujeres que buscan a sus nietos secuestrados y desaparecidos, a los que nunca conocieron y a los que buscaron y buscan desde hace más de 40 años.

En el film, nuestras queridas Abuelas cuentan en primera persona su historia y remarcan cómo la atrocidad de la dictadura cívico-militar argentina les cambió la vida para siempre. El documental, que puede verse este jueves 5, viernes 6 y sábado 7 de noviembre en exclusiva a través de streaming (las entradas pueden conseguirse aquí), incluye testimonios de Estela de Carlotto, Sonia Torres, Rosa Rosimblit y otras abuelas de Plaza de Mayo. El film cuenta con otros nombres ilustres tales como Osvaldo Bayer (prólogo); Liliana Herrero (narración); Miguel Rep (ilustraciones y gráficas); Ignacio Montoya Carlotto (música original junto a Arriaga); además de León Gieco, Gustavo Santaolalla, Raúl Porchetto, Ricardo Mollo y otros, que se suman con la canción «Abuela».

Mi abuela, Elvira, es el ser más importante de mi vida. Yo la tengo a ella y ella me tiene a mí. Si bien está viejita y con los achaques propios de una mujer de campo (que trabajaba la tierra con un arado tirado por caballos a la par de su marido); y vivimos a 500 kilómetros de distancia, yo la tengo a ella, y ella me tiene a mí. Desde mi niñez hemos, con mi abuela, construido, profundizado y fortalecido un hermoso e irrepetible vínculo. Ella tiene 8 nietos más, pero sin decirlo, todos saben que ella es mi preferida, y lo soy de ella. Un día, me puse a pensar qué hubiera sido de mí, y de ella, si no nos tuviéramos, y sobre el inmenso flujo de amor y felicidad que nos hubiéramos perdido. Eso me llevó inmediata e inevitablemente a pensar en las Abuelas de Plaza de Mayo, y a preguntarme: ¿cómo habrá sido la vida de estas mujeres que, siendo mujeres comunes, les ocurrió el hecho excepcional y particularmente horroroso de que la dictadura cívico-militar Argentina 1976-1983 secuestró y mató a sus hijos y regaló o vendió a amigos o desconocidos a los nietos de estas mujeres; bebes nacidos en cautiverio? Y que tuvieron nietos a los que nunca conocieron, a los que buscaron y buscan aún, a los que encontraron y buscan encontrar; a los que recién conocen, ya ellos con unos 40 años de edad, con toda una vida transcurrida sin su abuela, y ellas sin sus nietos. Y algunas de ellas ahora con un nieto al que no vieron crecer, y con el que no pudieron construir, profundizar y fortalecer un vínculo. Y otras que los siguen buscando, solo deseando, antes de morir, poder abrazarlos.

Nota gentileza de Infonews.

Asociate a Infonews.-



Me gusta esto: Me gusta Cargando...