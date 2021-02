Iniciamos la campaña «Útiles para todos»

Desde nuestro espacio damos a la iniciativa de recolección de útiles para los más necesitados.

Lo que puedas y tengas y no uses (Mochilas, Lápices, Guardapolvos, Cuadernos, Hojas, etc) alguien estaría necesitando para empezar el ciclo escolar.

Y también anótate para recibir cuando tengamos disponibilidad de elementos.

Compartí está públicacion y ayudaremos a decenas de familias.

#SomosElPresente #educacion #SolidaridadYEmpatía #juventudperonista #roqueperez #utilesescolares