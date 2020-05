Informaron algunos datos que serían de la avioneta que surca el cielo roqueperense

La avioneta que se escucha en el cielo roqueperense, de acuerdo a lo que nos informa un vecino, sería el modelo King Air 350, cuyo alcance es de 3,343 km. La velocidad de crucero es de 580 km/h, su peso es de 4,536 kg. El tipo de motor es Pratt & Whitney Canada PT6, con un número de Asientos: 11.

La matrícula de esta avioneta sería la LVZXX y pertenecería al gobierno de Santa Cruz.

De todos modos aclaramos que no este medio no tiene información oficial al respecto, por lo cual podría no ser verídicas estas informaciones.

Adjuntamos el link de una sitio de noticias de Santa Cruz:

http://www.novasantacruz.com/nota.asp?n=2020_5_31&id=23729&id_tiponota=4

Fotos de una avioneta del mismo modelo.

N de la R: repetimos que esta información además de haberla recibido de parte de un comerciante de Roque Pérez, está en un sitio web de noticias de Santa Cruz. No podemos informar si tal información es verdadera o no, ya que hasta ahora no tenemos información oficial.