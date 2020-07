Información de Carlos Beguerie

La Delegación Municipal de Carlos Beguerie informa:

El Delegado Lazcano Daniel comunica que llegamos a éstos 120 días de pandemia sin casos en nuestra Localidad donde se les agradece a todas las fuerzas Policía comunal, al comando de Patrulla Rural, personal de salud, Bomberos Voluntarios, personal Municipal, cooperativas y un grupo de vecinos voluntarios para garantizar la salud de nuestro Pueblo estando horas en el puesto de control de covid19.

Agradezco también la gente que tiene casas de fin de semana que no por pedido nuestro y por seguridad no vienen a sus viviendas Un esfuerzo más tenemos que hacer entre todos poreso e tomado la desición de no permitir el ingreso todavía de gente que no es residente en nuestra localidad. Es un momento difícil lo entiendo y quiero que me entiendan a mi la mejor manera es quedándote en casa es el único remedio que tenemos hasta el momento.

Agradezco al Pueblo por su buena predipocicion y acompañamiento.

