INAUGURARON EL PARQUE NÉSTOR KIRCHNER EN MERLO CON CRISTINA, ALBERTO Y EL INTENDENTE LOCAL

“No saben la alegría que tengo de haberme reencontrado con mi amiga Cristina. Quiero reconocerle la grandeza que ha tenido de pedirme que me haga cargo yo y de acompañarme”, comenzó Alberto en su discurso ante un colmado parque municipal en Merlo al que inauguraron este sábado con el nombre “Néstor Kirchner”.

“El 25 de mayo es un día especial, el que empezamos a nacer como Nación y tomarme la libertad de ser nosotros cuando nuestros héroes no se angustiaban por hacerlo, estaban muy contentos, tuvieron el coraje, la valentía y la seguridad de que estaban pariendo una nueva patria”, mencionó a modo de chicana hacia Mauricio Macri, quien había asegurado lo contrario.

En línea a la fecha y al homenaje al fallecido ex presidente, Fernández recordó lo que Néstor le dijo al oído al momento de jurar en 2003: “Nunca me olvidé, cuando me abrazó le dije ‘¿viste que llegamos?’ y él me respondió, ‘no llegamos, estamos empezando, ponete a trabajar’”.

“A los 4 millones de pobres que dejó (Mauricio) Macri les vamos a tender la mano porque para ellos hacemos política y no lo duden”, enfatizó el precandidato a presidente. “Que en el siglo XXI los argentinos tengamos que soportar que 4 de cada 10 estén soportando la pobreza, miseria, es algo que no nos podemos perdonar y no vamos a perdonar”, dijo.

“Lo vamos a resolver como lo hicimos con Néstor, entre todos, solidariamente para sacar del pozo a esos argentinos y para que todos tengan la posibilidad de tener un país mejor”¸ dijo apoyándose en su relación con el ex presidente: “En ese entonces el país estaba como ahora. Pudimos sacar dela deuda a Argentina sin hacerles parir el costo de salir esa deuda y de Néstor aprendí cómo debemos hacerlo. Estuve en ese laberinto y con Néstor supimos cómo salir”, remarcó.

Por su parte el discurso de Cristina fue también corto y si bien comenzó sentada, por pedido de la gente, tuvo que pararse y hablar de pie. Se la vio muy bien y muy alegro.

Menendez el intendente de Merlo agradeció a todos los presentes. Cabe destacar que el Parque Néstor Kirchner quedó inaugurado en ese acto.

También se vio la presencia de varios intendentes, entre los que vimos a Gustavo Arrieta (Cañuelas), Santiago Maggiotti (Navarro), Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), Verónica Magario (La Matanza), los diputados Máximo Kirchner, Walter Abarca, también estuvo «el Cuervo» Larroque, «el Chino» Navarro, etc.-

