Importante firma de convenio con la UNLZ. Es la 8va. Universidad con ofertas educativas para Roque Pérez

El intendente municipal de Roque Pérez Juan Carlos Gasparini, junto al director de Producción y Empleo, Lic. Eduardo Mariani y al consejero escolar profesor Fernando Duré, recibieron en el despacho del jefe comunal al Ing. Dr. Carlos Rossi Decano de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y al Dr. Javier Vázquez, Vicedecano de la citada institución.

Tras dialogar sobre distintos aspectos del distrito y particularmente sobre educación, concurrieron al Salón de Usos Múltiples del NAC (Núcleo de Acceso al Conocimiento), en donde se firmó un importante convenio con la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.

Estuvieron presentes también el secretario general del municipio, Dr. José Luis Horna, la secretaria de Coordinación y Gestión profesora Graciana Uruslepo, la referente universitaria profesora Stella Belardinelli.el concejal Aurelio Castellani, funcionarios y público en general.

Primeramente hizo uso de la palabra el Lic. Eduardo Mariani quien agradeció la presencia de todos, destacó esta nueva oferta académica y expresó: «Vamos a firmar un Convenio Marco entre la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y la Municipalidad de Roque Pérez, que va a habilitar que luego firmemos convenios específicos para establecer ya con la Facultad de Ciencias Agrarias una serie de cursos, charlas, conferencias, e ir avanzando hacia diplomaturas, tecnicaturas y carreras de grado.» Docentes de la UNLZ dictará los mismos de acuerdo a la demanda que surja en nuestro distrito en el área agrícola, ganadera y productiva.

Por su parte el intendente Juan Carlos Gasparini se mostró muy conforme con esta nueva Universidad que llega a Roque Pérez y además de darles la bienvenida y agradecer la presencia de las autoridades de la UNLZ remarcó que: «Desde ya ratificar nuestro compromiso con la educación, para nosotros es muy importante. Un pueblo que no se educa, no crece y nosotros estamos creciendo día a día, tenemos un pueblo bastante ordenado».

El Ing. Dr. Carlos Rossi, manifestó que: “En breve, queremos arrancar con lo que nos demanden el sector productivo, que va desde la producción primaria e industrialización, donde es una muy buena política el valor agregado en el origen” y agregó que: “Tenemos una cantidad de propuestas académicas que van desde, simplemente cursos de capacitación, jornadas practicas de capacitación en alguna tecnología, desde la esquila a mantenimiento de maquinaria agrícola, cursos de tractoristas; diplomaturas, como manejo responsable de agroquímicos; cursos de producción, que ha despertado mucho en los jóvenes por el emprendedurismo, apicultura, cunicultura, avicultura, donde hoy está muy demandada la producción agroecológica; como las practicas de pollo de campo o miel, hay una cantidad de cosas vinculadas al sector productivo y con valor agregado que brindaremos, de acuerdo a lo que conversemos con el municipio y siempre teniendo la capacidad operativa de hacerlo, porque enviaremos a los docentes a esta ciudad”.

El secretario general Dr. José Luis Horna dijo: «yo quiero resaltar la política pública de la Municipalidad de lo que significa este acercamiento, porque sinó parece una situación parcial con la Universidad de Lomas (UNLZ), quiero decir que estamos en un salón (SUM del NAC) que fundamentalmente hemos rescatado para actividades universitarias y la política pública es acercar las universidades al pueblo, cuando los chicos no tienen posibilidades económicas de ir y es una decisión que hemos tomado hace tiempo y tenemos convenio con muchísimas universidades. Por supuesto que ésta nos interesa sobremanera, pero quiero rescatar esa decisión política. Nosotros, el peronismo, por decir de algún modo, estamos pasando la situación de la que no hemos podido tal vez reponernos, de un enfrentamiento con el campo por una cosa muy parcial y específica que ha generado un distanciamiento como fueron las famosas retenciones. Nosotros nunca dejamos de trabajar por el acercamiento y apostando a la producción, nunca nos entendieron demasiado, pero me parece que vienen épocas de cambios políticos favorables para que volvamos a armonizar con el campo y que apostemos a la producción y aportar a la producción es apostar a la productividad, mejorar el rendimiento sin generar nichos de grandes riquezas, que nadie se apropie de una renta que debe ser de todo el pueblo argentino».

La secretaria de Coordinación y Gestión municipal, profesora Graciana Uruslepo, destacó que con la UNLZ ya son 8 las universidades y expresó que: » Creo que también hay cosas más profundas que hemos trabajado y seguimos trabajando y que vamos a presentar. Los alumnos que egresan le tenemos que dar un destino y ese destino es precisamente la parte agrícola. Yo soy docente de una escuela rural, donde mis alumnos se interesan por la esquila de ovejas, por el maíz, ellos tienen su propia carne, por el caballo, y creo que Roque Pérez tiene que tener una orientación en una escuela rural si o si. De Roque Pérez salen tres (3) traffic a otro lugar a estudiar justamente esto, entonces quiere decir que nosotros nos tenemos que hacer cargo y llevar alguna solución. Y creo que la universidad nos va a traer eso».-

