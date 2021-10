Importante APD en el distrito de Roque Pérez

IMPORTANTE APD (Acto Público Digital)

SECRETARÍA DE ASUNTOS DOCENTES de ROQUE PEREZ informa a Uds. la metodología que se utilizará para la realización de APD en el distrito, en el marco de la Resolución 3226/21.

Analizada la Resolución y su correspondiente Anexo, el que norma el Procedimiento para la realización de APD en las Secretarías de Asuntos Docentes, esta SAD y el Equipo Institucional deciden las siguientes acciones para la implementación en el territorio.

1- SOLICITUD DE LA COBERTURA DE CARGOS, MÓDULOS Y/U HORAS CÁTEDRA

La solicitud por parte de todos los Establecimientos Educativos del distrito seguirá haciéndose por el DRIVE realizado para tal fin. El mismo se utilizará en el BLOG de la Secretaría para la difusión a los docentes que aspiren a postularse.

2- CARGA DE LAS OFERTAS A CUBRIR POR APD

La Secretaría cargará los cargos, módulos y/u horas cátedras solicitadas como se viene haciendo hasta el momento, su publicación es automática en el PORTAL ABC

3- PUBLICACIÓN DE LAS OFERTAS

Las publicaciones son abiertas y las pueden visualizar todos los agentes interesados.

Una vez publicadas en el portal, esta SAD informará las mismas a través de Facebook Sad RPerez, cada vez que se generen nuevos IGEs o se republiquen los que quedan sin cubrir.

LO NUEVO Y MUY IMPORTANTE DE ESTA RESOLUCIÓN ES QUE ACORTA LOS TIEMPOS DE PUBLICACIÓN PARA LA POSTULACIÓN DE 24 A 12 HS Y PARA SUPLENCIAS DE HASTA 15 DÍAS DE CARGOS DE BASE (EN ESCUELAS URBANAS SIEMPRE QUE SEA CARGA SEMANAL COMPLETA PARA CARGOS QUE NO SE ENCUADREN EN EL DECRETO 258/05) Y CARGOS DE ESCUELAS UNITARIAS O JARDINES RURALES DE MATRÍCULA MÍNIMA, EL TIEMPO DE PUBLICACIÓN SE PODRÁ REDUCIR HASTA UN MÍNIMO DE DOS (2) HORAS PARA AGILIZAR EL PROCESO DE COBERTURA.

SE RECUERDA QUE LOS CIERRES DE POSTULACIONES CONTINÚAN SIENDO A LAS 10 HS, POR LO QUE SI UN DOCENTE DE ESCUELA UNITARIA O JIRIMM DE TURNO MAÑANA LO CARGA EL MISMO DÍA NO SE PODRÁ CUBRIR POR LA HORA DE CIERRE Y HORARIO DE APD.

SOLICITAMOS SE ASESORE A LOS DOCENTES DE LOS ESTABLECIMIENTOS MENCIONADOS SOBRE ESTA SITUACIÓN.

Los APD distritales seguirán siendo diarios como se vienen haciendo desde el inicio de este ciclo lectivo.

4- POSTULACIÓN

S

Las postulaciones continúan con el mismo procedimiento, SE INFORMA QUE LA POSTULACIÓN TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA, lo que implica la aceptación de la designación para la cual se postuló.

En caso de ser designado y no aceptar, desistir o renunciar se aplicará la normativa vigente respecto a renuncias, abandono de cargo y/o no toma de posesión (CIRCULAR 1/10) salvo casos debidamente fundamentados y de fuerza mayor. ESTO SIGNIFICA QUE BAJA DEL LISTADO.

5- CONFECCIÓN DE ORDEN DE MÉRITO

Se seguirá realizando como se hace usualmente.

6- FINALIZACIÓN DE ACTO PUBLICO Y DESIGNACIÓN DE LOS POSTULANTES

La postulación implica aceptación del cargo para el docente en PRIMER ORDEN DE MÉRITO, si este docente se hubiere postulado en más de una oferta, la designación se realizará de acuerdo al orden de prioridad que estableció el aspirante en la postulación

Se seguirá haciendo el APD, a través de la Plataforma MEET con la presencia de los veedores gremiales y el equipo de la Secretaría, ya que la única notificación fehaciente y válida en la respuesta del Correo que se le envía al docente postulado, y debe responder dentro de las seis (6) horas de enviado, la no respuesta será aplicada la Circular 1/10 como se menciona anteriormente.

7- NOTIFICACIÓN Y PUBLICACIÓN DE RESULTADOS

Finalizado el APD la SAD cargará en la Aplicación al postulante que resultó designado, en el caso de este distrito también se informará a los establecimientos en el DRIVE como se hace habitualmente.

8- TOMA DE POSESION

El acta de Toma de Posesión se deberá efectivizar cuando el docente deba ejercer sus funciones, siendo responsabilidad del mismo realizarla en el día y horario correspondiente.

9- EJERCICIO DEL DERECHO DE IMPUGNAR ACTO PUBLICO

Las impugnaciones al Acto Público podrán realizarse DURANTE o DESPUÉS al desarrollo del mismo. Para ello se deberá remitir a la SAD a la casilla apdsad090@abc.gob.ar dicha impugnación, con los fundamentos de la misma SIN EXCEPCIÓN. No se impugnarán APD que se reciban por cualquier otro medio o vía.

SOLICITAMOS SE DE AMPLIA DIFUSION DEL PRESENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS Y A LOS DOCENTES POR PARTE DE LOS GREMIOS.

SAD Y EQUIPO INSTITUCIONAL.