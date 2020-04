IFE: cobro sin CBU, sin tarjeta y fechas de cobro

INGRESO FAMILIAR DE EMERGENCIA (IFE):

ANTE LAS CONSULTAS DE CÓMO SE COBRA SI NO POSEEN CBU, TRANSCRIBIMOS LO SIGUIENTE QUE SE HA INFORMADO Y ABAJO LAS FECHAS DE COBRO.

«¿Cómo cobrar el IFE sin cuenta bancaria?

Miles de argentinos que realmente necesitan el pago único, no tienen cuenta bancaria y por ende no tienen CBU. Según palabras del titular de ANSES, la Seguridad Social sabe de esta situación y en los próximos días informarán sobre un método para sacar plata del cajero a través de un código de 5 cifras que se enviará vía mensaje de texto (sms). Esta modalidad funcionaría solo con centrales ATM de la empresa LINK y no Banelco.

Otra alternativa que se está barajando es el pago puerta a puerta a través del Correo Argentino. Esta opción sería para casos muy particulares y todavía no fue confirmada por las autoridades.

La orden del presidente es directa «Vamos a atender a los barrios más pobres.Hemos destinado no solamente recursos económicos, sino también vamos a garantizar la llegada de alimentos, lo vamos a seguir haciendo». En otras palabras, si de verdad te hace falta la plata para vivir, de alguna manera te la van a hacer llegar.»

AMPLIAMOS LA INFO:

Muchos son los portales que informan esta situación, porque al parecer son muchas las personas que no poseen cuentas bancarias de ningún tipo:

SE PUEDE COBRAR EL INGRESO FAMILIAR DE EMERGENCIA SIN CUENTA BANCARIA O CBU?

Dado que no es posible recibir los $ 10.000 del Bono IFE a través del CBU de otra persona. desde ANSES descartaron la posibilidad de que estos $ 10.000 que se abonarán en abril sean depositados en la cuenta de otra persona, por ellos estan evaluando opciones entre ellas estas:

📌 Correo Argentino: Los pagos podrían hacerse a través de Correo Argentino o que, vía Banco Nación, se instrumente lo que definen como “punto efectivo” y que actualmente ya se usa para algunas personas que cobran la AUH todos los meses.

📌 Cajeros Automáticos: “Cada uno de estos beneficiarios, además de conocer su número de DNI recibirá una clave – que la enviará la ANSeS o la autoridad de aplicación vía SMS o whatsapp- que tendrá que usar sin tarjeta ni nada, accediendo a la pantalla de los cajeros. » así lo explicaron desde AFIP.

Fechas de cobro de IFE:

Viernes 3 de abril: DNI terminados en 0, 1, 2 y 3.

Lunes 6 de abril: DNI terminados en 4, 5 y 6.

Martes 7 de abril: DNI terminados en 7, 8 y 9.-