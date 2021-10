Ibai Llanos, imperdible: su mensaje para los jóvenes que quieren ser streamers

Ibai Llanos es uno de los streamers más populares, actualmente tiene 8 millones de seguidores en Twitch y casi lo mismo en YouTube y, luego de que se filtrara lo que gana, en su último directo les habló a sus jóvenes seguidores para que no se dejen llevar por las cifras ni se frustren si no les va bien en eso.

En su alegato el streamer reflexionó: «Nunca se dejen nublar por las cifras que ganamos nosotros. ¿Por qué? Porque no es real, son casos aislados. Cuando veas lo que gana una persona no digas: ‘Ay, me tenía que haber dedicado a ser streamer’. No hagas eso. Lo más importante es lo que tú quieras hacer con tus estudios y tu vida».

«‘No Ibai, es que no me gusta estudiar, este sistema es una mierda’. Bueno pues esto es lo que hay, tienes que ir a la ESO (escuela primaria), a Bachiller y luego decides qué hacer con tu vida. Y eso es lo más importante que tienes que hacer siempre», resaltó y continuó con su vehemente mensaje para sus jóvenes seguidores: «Yo, si quiero ser streamer en Twitch, lo que voy a hacer es estudiar o trabajar durante las mañanas, o dependiendo del horario que tengas, y en mi tiempo libre ponerme a streamear».

«Si Twitch ya es tu trabajo, porque ya empiezas a tener una remuneración suficiente como para pagar el alquiler y pagarle a tu hijo los pañales, a lo mejor te puedes plantear hacer algo. Yo, de verdad, soy un tío que streamea en Twitch, y no sé por qué me va de puta madre, y empieza a ganar 2.000 pavos en Twitch, aún así seguiría trabajando. Porque hasta que no tenga 100% seguro que puedo vivir de Twitch, yo no dejo ni los estudios ni el trabajo. De verdad veo mucha obsesión con querer ser streamer, se piensa que tú streameas en Twitch y eres millonario. Es totalmente mentira», sentenció.

